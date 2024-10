Congo-Brazzaville: Musique - Oupta en concert à l'IFC de la ville océane

La célèbre chanteuse Oupta, dite Ngo Africa, revient à Pointe-Noire de avec un concert d'exception, le 15 novembre, à l'Institut français du Congo (IFC). Son identité musicale inouïe mêle chants kilombo, jazz, gospel, rumba, sonorités africaines et patrimoine culturel congolais.

Oupta est une artiste qui respecte la tradition, son parcours musical force le respect et son aura a inspiré de nombreux jeunes artistes dans le pays. Son concert du 15 novembre est un vrai retour aux sources, car ses quatre musiciens et ses deux danseurs revisiteront les sons et les profondeurs des forêts congolaises.

Ce spectacle a une identité, le « retour aux sources »

Pendant ce spectacle, Oupta va interpréter des chansons directes et puissantes, qui s'y prêtent bien et faciles à comprendre. Ce sera un retour aux sources de prendre du plaisir à faire de la musique. Le spectacle puisera sa force dans le Ngo, en langue française le « léopard » qui symbolise cette force. La musique de Oupta tire donc sa force et son énergie du Ngo car, pour elle, il y a le Ngo dans le tambour « Ngoma » de nos origines et dans Congo ou Kongo.

Aussi notre corps est-elle une boîte à son, les battements du coeur, la parole, le souffle, la voix créent des émotions que nous voulant capter et conduire dans une démarche harmonique, rythmique et artistique soutenue par la gamme Kémite. Apres plusieurs recherches et rencontres avec les artistes d'ailleurs, elle et ses compagnons se sont rendu compte que les mélodies du terroir ne trouvent pas les accords justes pour les soutenir. « Nos mélodies traditionnelles riches en polyphonies se démaquillent au contact de la gamme tonale classique ».

Pour la petite histoire, Oupta est une chanteuse originaire de Pointe Noire, elle pratique une musique entre chants kilombo, jazz, gospel et rumba congolaise. Née dans une famille de musiciens, Patricke-Stevie Moungondo aka Oupta s'est distingué dès l'âge de 10 ans au sein des Kilombo, groupes de chants traditionnels typiques de l'Eglise protestante congolaise. Elle intègre ensuite la formation de gospel "Les Yohani" avant de monter en 1996, avec ses frères et soeurs, Les Kelouba, un groupe pratiquant une fusion de gospel et de rythme traditionnel Kilombo du Congo. En 2003, elle rejoint le groupe Lang'I avec lequel elle participe à différents festivals, notamment le Fespam à Brazzaville, le Festival ACP à Saint-Domingue, le Kolatier à Douala, le Masa à Abidjan et le Fest'horn à Djibouti.

Dans sa carrière, Oupta a été recompensée à plusieurs reprises, elle a reçu le prix de médaille de Bronze aux Jeux de la Francophonie de 2005 au Niger, elle a été finaliste du prix Découverte RFI 2006 (musique du monde) et remportée le Prix Africa MTV Awards en 2009 et celui du Tam-tam d'or en 2010. Notons que ce spectacle, Ngo Africa « le son des racines » ou retour vers la source des sons venus des profondeurs des forêts congolaises est une occasion unique pour les amoureux de la bonne musique de redécouvrir sur scène l'énergie fougueuse et l'univers sonore détonnant d'Oupta, une artiste au riche héritage résolument ancré dans la tradition et le modernisme.