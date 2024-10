Congo-Brazzaville: Gouvernance - Les planificateurs se forment à l'usage des politiques budgétaires alignées sur les ODD

Le gouvernement congolais et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont ouvert, le 29 octobre, à Kintélé un atelier spécial destiné à renforcer les capacités des directeurs des études de la planification sur la budgétisation et la fiscalité alignées sur les objectifs de développement durable (ODD).

Une trentaine d'agents de l'Etat, directeurs des études et de la planification dans différents ministères, prennent part à cet atelier qui va se tenir sur deux jours. Trois points essentiels seront débattus lors de cet atelier animé par des experts planificateurs. Ces thématiques portent sur « la politique fiscale et objectifs de développement durable ; comment les politiques fiscales et budgétaires peuvent être examinées pour identifier les problèmes afin d'accroître l'espace budgétaire, et définir une stratégie de réforme des finances publiques alignée sur les ODD ».

A terme, ces agents planificateurs se doteront de nouvelles compétences sur la pratique des politiques budgétaires alignées sur les ODD.« Je suis convaincu que cet atelier sera l'occasion de partager les meilleures pratiques en matière des politiques budgétaires et fiscales orientées vers les ODD afin de renforcer les capacités des équipes ministérielles à concevoir des budgets plus efficaces et plus transparents. Le succès de cet atelier reposera sur la formulation de recommandations concrètes qui seront intégrées dans le corpus institutionnel du pays. Il s'agira d'un véritable changement de paradigme qui nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos populations et de contribuer à la réalisation des ODD », a souligné le représentant résident du Pnud au Congo, Henry René Diouf.

Le fonctionnaire onusien a fait savoir que dans le cadre de l'agenda 2030, les ODD représentent un « cadre d'action universel qui nous appelle à bâtir un monde meilleur, plus juste et plus durable ». Pour atteindre ces objectifs, a-t-il renchéri, il est impérieux que nos politiques publiques et nos allocations budgétaires soient pleinement alignées sur cette vision.

Ouvrant les travaux, le directeur général du plan, Franck Corneille Mampouya, a souligné l'importance de cette démarche qui s'inscrit dans le processus de la bonne gouvernance. « Cet atelier vise à renforcer les efforts du Congo pour atteindre les ODD en optimisant l'usage des politiques fiscales. Les ODD représentent notre boussole vers un développement inclusif et résilient sur le choix des politiques fiscales afin de soutenir les secteurs comme l'éducation, la santé et l'environnement, tout en augmentant notre marge de manoeuvre budgétaire », a-t-il indiqué.