Maroc: UPM - Mme Benyaich met en avant 'l'engagement ferme' du pays en faveur de la paix et la sécurité au Moyen-Orient

Madrid — L'ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, a mis en avant, lundi à Barcelone, "l'engagement ferme" du Royaume en faveur de la paix et la sécurité au Moyen-Orient.

"Le Maroc, conformément aux principes établis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, Président du Comité Al-Qods, réaffirme fermement son engagement en faveur de la paix au Moyen-Orient, sa solidarité avec le peuple palestinien et la nécessité de protéger les populations civiles à Gaza", a dit Mme Benyaich, lors du 9ème Forum régional de l'Union pour la Méditerranée (UpM-28/29 octobre).

La diplomate marocaine a réitéré l'appel du Royaume à "dépasser la politique de gestion de crise pour instaurer une paix durable, soutenir des initiatives pour un cessez-le-feu et encourager un dialogue politique dans le cadre de la solution à deux États, avec Al-Qods Est comme capitale palestinienne".

Elle, a en outre, souligné "la grande importance accordée par Sa Majesté le Roi à la sécurité et à la stabilité au Liban, ainsi que la solidarité du Maroc avec le gouvernement et le peuple libanais dans les épreuves qu'ils traversent".

Par ailleurs, Mme Benyaich a réitéré la vision de réformes de l'Union pour la Méditerranée, déjà exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, lors du 7ème Forum Régional en 2022, soulignant l'impérieuse nécessité de renforcer la dimension politique de l'organisation, l'intégration de nouvelles priorités stratégiques ainsi que la mise en place d'un système de gouvernance soutenu par des ressources financières adéquates.

Dans ce cadre, la présidente de la délégation marocaine, composée notamment du directeur pour l'Union Européenne et les processus méditerranéens au ministère des Affaires étrangères, Allal Ouazzani Touhami, a réaffirmé l'engagement du Royaume du Maroc à œuvrer pour une Méditerranée stable, résiliente et prospère, en renforçant les liens de coopération au sein de l'Union pour la Méditerranée et en travaillant de concert avec ses partenaires pour un avenir commun.

Le Forum régional de l'UpM a été co-présidé par le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, et le vice-premier ministre et ministre jordanien des affaires étrangères, Ayman Safadi, en présence notamment du ministre espagnol des affaires étrangères, José Manuel Albares, et du Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel.