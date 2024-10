Maroc: Le président Macron s'est exprimé devant le Parlement marocain

Le président français Emmanuel Macron s'est adressé mardi devant le Parlement marocain au deuxième jour de sa visite d'Etat à Rabat, saluant une "histoire séculaire" et "une communauté de destin" entre la France et le Maroc.

Devant la chambre des représentants et la chambre des conseillers réunies, le président français a revisité l'histoire entre son pays et le Royaume. Il a aussi rappelé la participation de soldats marocains à la libération de la France mais aussi salué la contribution des Marocains à la reconstruction de la France après la deuxième Guerre mondiale.

Dans son allocution, Emmanuel Macron a également évoqué les enjeux sécuritaires au Sahel, le développement du continent africain, la coopération euro-méditerranéenne, la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza.

Au Sahel, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité d'aboutir à "une stabilité respectueuse des peuples", plaidant pour des "projets de développement pour la jeunesse".

Sous un tonnerre d'applaudissements, il a réaffirmé que "le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine" et a promis des "investissements" français pour le développement de cette région.

"Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales", a-t-il dit.

Il a également réaffirmé la volonté de la France et du Maroc d'aborder l'avenir dans le cadre d'un "Partenariat d'exception renforcé".

Le Roi Mohammed VI et le Président Emmanuel Macron ont signé, lundi soir à Rabat, la Déclaration relative au "Partenariat d'exception renforcé" entre le Maroc et la France. Selon le texte de la Déclaration dont l'APS a eu connaissance, Sa Majesté Mohammed VI et Emmanuel Macron "ont décidé (...) d'écrire un nouveau chapitre dans la longue histoire entre la France et le Maroc, en portant la relation entre les deux pays au niveau d'un +Partenariat d'exception renforcé+".

Emmanuel Macron a également proposé au roi du Maroc Mohammed VI de signer un nouveau "cadre stratégique" bilatéral en 2025 à Paris à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration qui scella l'indépendance du Maroc, un ancien protectorat français.

Le président français Emmanuel Macron poursuit sa visite d'Etat qu'il a entamée lundi.

Il a reçu, mardi, au Palais des hôtes royaux, à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Le président français a également reçu le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, puis le président de la Chambre des représentants, Talbi Alami.

Dans la matinée toujours, le couple présidentiel a visité le mausolée Mohammed V à Rabat, où il s'est recueilli sur les tombes des Souverains, Feu le Roi Mohammed V et Feu le Roi Hassan II.

Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont été accueillis par le conservateur du mausolée, le colonel major Hassan Charif Skalli, avant de passer en revue une haie d'honneur de la Garde Royale. Après avoir déposé une gerbe de fleurs sur les tombes, ils ont observé une minute de silence.

Le chef de l'Etat français et son épouse ont eu droit à des explications sur l'architecture du monument, avant de signer le livre d'Or. Le président Macron a ensuite reçu un ouvrage sur l'histoire de cet édifice ainsi que l'écusson du mausolée Mohammed V.

Un déjeuner avec une délégation culturelle franco-marocaine, la clôture des rencontres entrepreneuriales Maroc-France secteurs stratégiques, à l'auditorium de l'université internationale de Rabat, sont au menu de la journée de mardi ponctuée également par le dîner que le Roi Mohammed VI va offrir en l'honneur du président français et de son épouse.

Mercredi, dernier jour de la visite, Emmanuel Macron se rendra à la Fondation OCP pour un échange sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable en Afrique avec des étudiants marocains et africains avant de se rendre à la Résidence de France où il prononcera un discours.