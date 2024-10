Sénégal: Lutte contre la corruption - Serigne Bassirou Guèye milite pour la mutualisation des efforts et des ressources

Dakar — Le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Serigne Bassirou Guèye, a plaidé, mardi, à Dakar, pour la mutualisation des efforts et des ressources des institutions concernées, pour bien combattre la corruption.

"Il nous paraît crucial de mutualiser nos efforts et nos ressources, d'optimiser notre collaboration parce que la lutte contre la corruption exige une action concertée entre les nombreux acteurs engagés dans ce combat", a-t-il dit.

Le président de l'OFNAC intervenait à un atelier de "vulgarisation" des nouvelles lois modifiant la loi portant création de l'OFNAC et la loi sur la déclaration de patrimoine.

Ces deux textes ont pour dénominateur commun le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC, la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption et les infractions assimilées.

Serigne Bassirou Guèye estime que le pouvoir judiciaire et les organes de contrôle ont, avec la collaboration de l'OFNAC, "un rôle fondamental à jouer pour installer la peur dans le camp des délinquants financiers, tout en déjouant leur stratagème par l'instauration d'un climat de confiance mutuelle et de franche coopération".

"Les protocoles d'accord que l'OFNAC s'efforce de conclure avec certains organes et corps de contrôle visent précisément à faciliter et à formaliser ce type de coopération", a-t-il souligné.

"Nous pourrons maximiser l'impact de nos interventions et répondre avec vigueur, diligence et professionnalisme aux défis posés par la corruption", a assuré M. Guèye, affirmant être "persuadé" que les parties concernées pourront y arriver "en travaillant main dans la main, dans un réel esprit de synergie".

Il juge le rôle des organes de contrôle "essentiel dans la répression de la criminalité financière".

Le président de l'OFNAC signale que ce rôle est "fondamental dans la construction d'un édifice institutionnel et réglementaire plus dissuasif, plus résilient et plus proactif, face aux multiples formes de corruption qui gangrènent notre économie et ralentissent notre marche déterminée vers l'émergence".

L'atelier devrait permettre, selon Serigne Bassirou Guèye, de "décrypter ensemble les nouvelles dispositions de ces textes".

"Il est crucial que ces lois soient comprises et appliquées dans un esprit de coopération, afin que soient garantis leur efficacité et leur impact", a poursuivi M. Guèye.

Dans cette perspective, cette rencontre devrait permettre d"'explorer [...] les mécanismes de prévention, les procédures de déclaration de patrimoine, le régime des nouvelles sanctions et les nombreuses autres innovations introduites dans le corpus juridique", a-t-il dit.