Sénégal: Tambacounda - Mady Danfakha appelle à voter la liste Pastef pour la mise oeuvre du référentiel 'Sénégal 2050'

Tambacounda — La tête de liste de Pastef dans le département de Tambacounda (est), Mady Danfakha, appelle à voter pour la liste du parti au pouvoir, en vue de donner à l'exécutif les moyens de mettre en oeuvre le nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal.

"La vision 'Sénégal 2050' va toucher énormément la population de Tambacounda, Tamba est coeur de ce référentiel dans le domaine de l'agriculture, de la santé ainsi que pour l'emploi des jeunes", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

"Donc nous avons besoin d'une large majorité à l'Assemblée nationale pour éviter certains blocages dans la mise en oeuvre de ce référentiel, c'est dans ce sens que nous demandons aux populations du département de Tambacounda de voter la liste Pastef pour donner au président de la République les moyens de mettre en oeuvre sa politique", a-t-il dit.

Mady Danfakha, par ailleurs agent de recoupement des impôts et domaines, appelle les populations de Tambacounda à faire un choix qui permettrait au département de rattraper son retard en termes de voirie et d'emploi des jeunes.

"On a beaucoup d'urgences à Tambacounda, aujourd'hui, à titre d'exemple, on a besoin d'un hôpital de niveau trois, on a besoin de réformer la gestion de la santé publique et d'une autre usine en plus de SODIFITEX, pour plus d'emplois", a-t-il indiqué.

"On doit accélérer les travaux de construction de l'Université du Sénégal oriental pour que les cours démarrent très vite, donc voici autant de manquements que nous comptons défendre à Assemblée nationale", a-t-il ajouté.