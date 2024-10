Congo-Kinshasa: Judith Suminwa - 'Le Gouvernement s'est engagé dans la lutte contre le cancer...'

En marge de la clôture du mois d'octobre, dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Ministère de la Santé publique a organisé une marche de soutien aux personnes atteintes du cancer du sein avec comme objectif de sensibiliser la population sur cette maladie et à l'importance du dépistage. Plusieurs officiels ont pris part à cette activité notamment, la Première ministre Judith Suminwa ainsi que quelques autres membres du Gouvernement national.

Prenant la parole à l'occasion, la Cheffe du Gouvernement a martelé sur l'importance de la sensibilisation de cette maladie qui ronge le sein de la femme et peut même entrainer la mort de celle-ci si et seulement si le dépistage n'est pas fait au moment opportun et que la prise en charge n'est pas adéquate. «Il est crucial que les Congolais et Congolaises prennent conscience que le Gouvernement est engagé dans la lutte contre le cancer et souhaite sensibiliser la population au dépistage, à la surveillance et au diagnostic de cette maladie », a-t-elle déclaré.

Le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, a également souligné qu'il est nécessaire de développer des structures de soin capables de répondre aux besoins des patients atteints de cancer.

Dans cette optique, il a affirmé que la construction d'un centre de prise en charge du cancer a déjà été lancée, en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le ministre de tutelle a rassuré que de nombreuses innovations, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle, seront mises en oeuvre pour faciliter le diagnostic du cancer.

Cette marche marque l'engagement du Gouvernement et la volonté collective de faire reculer le cancer du sein et de soutenir les familles touchées.