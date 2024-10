Congo-Kinshasa: Les Léopards dames alignent 5 défaites consécutives en 5 matches !

Visiblement, il y a quelque chose qui manque au sein du staff technique de l'équipe nationale dame de la République Démocratique du Congo. Les Léopards ont été battus par les Crânes de l'Ouganda (1-2), dimanche, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, en match amical international. Une cinquième défaite de suite en l'espace de 4 mois pour les filles de Papy Kimoto qui, sans doute, semblent être vraiment en difficulté, en route pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2025.

Au mois de mai dernier, les Léopards en double confrontation amicale contre les Lionnes d'Atlas du Maroc, à Rabat, ont perdu en aller et retour. Le 31 mai, ils ont perdu (1-2), et le 4 juin (2-3) aussi. Ici, Ruth Kipoyi énervée, parce que victime d'un tacle irrégulier, avait donné un coup volontaire à une Marocaine, écopant d'un carton rouge directe.

Plus d'un mois après, les Léopards et les Lionnes de la Teranga du Sénégal se sont retrouvés à Dakar, pour un match amical toujours en aller et retour. Les deux matches vont se soldés par la victoire des Sénégalaises. Le 12 juillet, le Sénégal bat la RDC (1-0), et le 16 juillet, il remporte de nouveau, cette fois-là 2-0.

Alors que l'on pensait que ces défaites étaient dues du fait qu'ils jouaient à l'extérieur, mais non. Le 27 octobre, à domicile, à Kinshasa, les Léopards ont été de nouveau battus (1-2), l'adversaire s'appelle l'Ouganda.

L'entraîneur adjoint de l'équipe, JC Katuma n'en revient pas : « c'est un match de football, on ne s'attendait pas à prendre des buts tels qu'on a pris. On accepte le résultat du jour et on va s'améliorer. L'adversaire a été fort dans la conservation de ballon, en jouant plus dans la profondeur avec des attaques placées, et cela ne nous a pas permis de bien s'exprimer. Ça fait très mal de perdre, car c'est notre 5ème match sans gagner. Il faut qu'on continue à travailler, ce qu'on a fait, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. On a vu ce qu'il nous manque », a-t-il déclaré à la conférence de presse d'après match.

Film du match

Les ougandaises ont ouvert le score par Fazila Ikwaput à la 22ème minute, et ont conservé leur avantage jusqu'à la fin de la première période.

A la reprise, les Léopards, un peu essoufflés, parviennent quand-même à égaliser grâce Flavine Mawete à la 61ème minute. Et finalement, les Ougandaises vont marquer le but de la victoire à la 83ème minute par l'entremise de Silvio Kabene.

Les deux équipes se retrouvent ce mercredi 30 octobre sur les mêmes installations du stade des Martyrs pour le match retour.

Il est à rappeler que les deux équipes préparent la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2025, prévue au mois de juillet au Maroc.