Afrique Centrale: 2ème Assemblée Générale de la CosPAL - Vital Kamerhe élu Vice-Président pour la région d'Afrique Centrale

En marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines (CosPAL) tenue du 26 au 27 octobre 2024 à Accra, au Ghana, le président de l'Assemblée nationale RD Congolaise, le Professeur Vital Kamerhe, a été élu Vice-président de cette organisation interparlementaire.

Dans son serment prêté, le Professeur Vital Kamerhe a déclaré qu' « il ferait preuve de fidélité et d'allégeance sincères à la conférence des présidents des assemblées législatives de l'Union africaine ; qu'il soutiendrait, préserverait, protégerait et défendrait la constitution, les valeurs et les principes de la conférence des présidents des assemblées législatives de l'Union africaine et qu'il remplirait fidèlement et en toute conscience les devoirs de Vice-président pour la région d'Afrique centrale de la conférence des présidents des assemblées législatives de l'Union africaine ».

Le professeur Vital Kamerhe a aussi lancé un message fort d'appel à l'unité et à la mutualisation des forces des pays d'Afrique pour promouvoir la paix, la sécurité et la coopération pour le développement des pays d'Afrique.

Il y a lieu de noter que le bureau élu de cette structure africaine est ainsi composé d'une présidence et de cinq vice-présidences dont le Ghana, pays hôte à ces assises continentales, a été désigné à l'unanimité au poste de Président de la CosPAL alors que l'Ouganda a été élu au poste de Vice-président pour l'Afrique de l'Est, le Benin Vice-président pour la région d'Afrique de l'Ouest, la RD Congo Vice-président pour la région d'Afrique Centrale et l'Algérie Vice-président pour l'Afrique du Nord. Le poste de vice-président pour l'Afrique australe reste à pouvoir.César Nkangulu