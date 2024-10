Sénégal: Intégration de technologies innovantes dans l'enseignement - Moustapha Guirassy fait le plaidoyer

Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy, a souligné hier, lundi 28 octobre 2024, la nécessité d'intégrer les technologies innovantes notamment le numérique et l'intelligence artificielle dans les enseignements, au profit des enseignants et apprenants.

Il présidait à Dakar avec ses homologues de la Côte d'Ivoire et de la Guinée Bissau, une rencontre régionale pour l'Afrique francophone et lusophone sur "les compétences numériques et en intelligence artificielle pour les enseignants et élèves".

« Il faut le reconnaitre, nos systèmes éducatifs ne pourraient évoluer efficacement en marge de ces domaines innovants et émergents. Leur intégration dans les programmes éducatifs est justement une grosse opportunité pour nos jeunes élèves qui, le plus souvent, baignent déjà dans des environnements fortement influencés par les outils numériques », a dit le ministre devant ses pairs de la Côte d'Ivoire et de la Guinée Bissau. Et de poursuivre : « Les thèmes liés au numérique éducatif et à l'intelligence artificielle (l'IA) constituent un enjeu majeur pour la transformation de nos systèmes éducatifs ».

Le ministre de l'Education nationale a invité dans la foulée ses homologues à « conjuguer leurs efforts pour mieux aborder ensemble ce tournant décisif pour nous tous ». La rencontre régionale pour l'Afrique francophone et lusophone sur « les compétences numériques et en intelligence artificielle pour les enseignants et élèves » dure deux jours et entend focaliser les attentions sur un aspect jugé déterminant pour le progrès des apprenants.

Moustapha Guirassy s'est dit convaincu que « les retombées de cette rencontre qui aborde la question sous l'angle du développement des compétences des élèves et enseignants (...) permettront de poursuivre les réforme déjà entamées dans leurs pays respectifs afin de mieux orienter leurs stratégies de prise en charge de la problématique de l'utilisation du numérique et de l'IA dans l'éducation ».

Dans la même perspective, il a magnifié « l'expertise et l'esprit prospectif » de l'UNESCO qui a très tôt mesuré les enjeux en produisant trois documents de référence sur la question. Il s'agit d'un guide sur le rôle de l'Intelligence artificielle dans l'éducation, destiné aux décideurs politiques, d'un Référentiel des compétences des enseignants et d'un Référentiel des compétences des élèves.