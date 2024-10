Sénégal: Inclusion des femmes dans les métiers de l'aviation civile - Le ministre Malick Ndiaye salue l'engagement de l'AIMAC

Le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et aériens a également salué l'engagement de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile (AIMAC) au profit de la diversité et de l'inclusion. Venu présider l'ouverture officielle du campus de Dakar de l'AIMAC, Malick Ndiaye a souligné l'impact social de la vision des autorités Sénégalaises qui consistait à s'imposer comme référence en Afrique de l'Ouest.

De l'avis de Malick Ndiaye, « L'impact de cette initiative ne se limite pas au secteur aéronautique. Il touche à la diversité, à l'inclusion, à l'emploi et au renforcement de la place des femmes dans des métiers autrefois perçus comme masculins. » En conséquence, dira-t-il, « Je tiens à saluer l'AIMAC à promouvoir l'accès des jeunes filles et des femmes à ces métiers.

Aujourd'hui, nous avons des jeunes femmes qui sont élèves- pilotes, élèves-techniciennes de maintenance ». Qui plus est, ajoute le ministre, « Elles sont les pionnières de demain et je les encourage à aller encore plus loin. Il me parait aussi important de rappeler que l'AIMAC ne se contentera pas de former nos jeunes aux standards internationaux, non elle va les préparer à être les meilleurs, à être compétitifs non seulement ici au Sénégal, mais partout dans le monde. Nous voulons que nos diplômés soient recherchés par les plus grandes compagnies aériennes et que le nom du Sénégal soit synonyme de réussite dans le domaine aéronautique».