Ethiopie: KOICA a salué les efforts de transformation numérique du pays et a promis son soutien

Addis Abeba — Le directeur national de l'agence coréenne de coopération internationale (KOICA), Han Deog Cho, a salué les efforts de numérisation en cours de l'Éthiopie pour accélérer son développement.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le directeur national a souligné l'impact significatif des initiatives numériques du gouvernement sur le développement global du pays.

KOICA, un partenaire clé de la transformation numérique de l'Éthiopie, soutient activement les initiatives d'administration électronique, en particulier dans le domaine de la numérisation à guichet unique pour le commerce et les échanges.

Le directeur a souligné l'importance du développement du capital humain dans la conduite de la transformation numérique.

KOICA participe activement au soutien des centres d'enseignement et de formation techniques et professionnels, encourageant les jeunes à développer des compétences numériques et à lancer leurs propres startups.

« Nous soutenons activement les initiatives de gouvernement électronique, telles que la numérisation à guichet unique pour le commerce et les échanges. Ce sont des projets importants que nous entreprenons en partenariat avec le gouvernement éthiopien », a déclaré le directeur.

L'initiative 5 millions de codeurs éthiopiens, lancée récemment par le Premier ministre Abiy Ahmed, est une étape cruciale vers la transformation numérique.

%

Le directeur a souligné que cette initiative permettra aux individus d'acquérir des compétences numériques, stimulant ainsi la croissance économique et le développement de la société.

La KOICA s'engage dans le développement du capital humain et soutient les centres d'enseignement et de formation techniques et professionnels. En encourageant les jeunes à développer des idées numériques et à lancer des startups, la KOICA vise à favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat.

« Nous soutenons le développement des ressources humaines en formant des individus dans des centres d'enseignement et de formation techniques et professionnels. Nous les encourageons à développer des idées numériques innovantes et à soutenir leurs startups », a expliqué Cho.