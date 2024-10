Ile Maurice: Jana Perrine - «Chaque Rodriguaise est engagée pour le bien-être d'autrui»

interview

Vous étiez candidate de deux partis différents auparavant. Pourquoi briguer seule cette élection ?

J'étais candidate du Mouvement Rodriguais en 2017 et pour l'Alliance de libération en 2022. Il y a une déception parmi la population rodriguaise, plus particulièrement parmi ceux qui veulent participer au développement, à l'égard des partis politiques. Je précise : tous les partis politiques, même l'Organisation du peuple de Rodrigues. Beaucoup de personnes ont donné un coup de main à ces partis ou ont été candidates, puis ont été mises de côté après les défaites. Cependant, j'ai noté que depuis que je me consacre pleinement au social, et lorsque je demande du soutien à la population pour aider quelqu'un ou pour organiser quelque chose, tous mes compatriotes sont solidaires. Donc, je suis d'avis que cette liberté m'aide à faire plus pour la population.

Pour quelles raisons les partis vous mettent-ils de côté ?

Je ne sais pas. Souvent, il y a des accords et des désaccords. Ils veulent aussi de nouvelles têtes, bien que ceux qui sont là déjà ne soient pas des vieux. Tous les partis sont pareils.

Sincèrement, croyez-vous que vous serez élue comme indépendante ?

Je crois que j'ai une très bonne chance. Je fais beaucoup de travail social avec mon coeur. Dieu le sait et j'ai sa grâce. Je mène aussi un combat pour une île Rodrigues où règnent la paix et l'harmonie, loin de la haine politique qui divise les familles. Oui, la politique crée beaucoup de divisions sur l'île. Elle amène beaucoup de zizanie. Les Rodriguais me connaissent comme une éducatrice et comme la première romancière de l'île. J'ai aussi été membre de la Mauritius Society of Authors.

Comment expliquez-vous que 50 % des candidats sont des femmes à Rodrigues ?

C'est mieux qu'à l'île Maurice. Nous mangeons beaucoup de petits piments de Rodrigues et cela nous donne la force d'affronter les hommes. Je plaisante. Franchement, c'est juste que la femme rodriguaise est pleinement motivée pour veiller au développement de ses enfants ainsi qu'à leur bien-être. Il y a des mères célibataires dans l'île et j'en suis une. Nous faisons des efforts considérables pour que nos enfants étudient et réussissent dans la vie. La femme rodriguaise participe pleinement aux activités et au développement de notre île. Pratiquement chaque Rodriguaise est engagée pour le bien-être d'autrui. Nous avons cet instinct maternel que les hommes n'ont pas. Nous sommes protectrices et voulons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Les hommes, eux, font la politique autrement. Ils vocifèrent. Ils agressent verbalement l'adversaire. Ils veulent imposer leurs idées.

Que feriez-vous en premier si vous êtes élue ?

Je veillerai à ce que chaque famille ait un toit décent, ait accès à des toilettes et à une salle de bains dignes. Il faut améliorer le quotidien de chacun avec des infrastructures simples, mais qui changeront leur vie.