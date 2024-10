Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Ce manifeste est un pont entre le passé et l'avenir»

L'Alliance du changement a présenté son manifeste électoral à l'hôtel Hennessy Park, à Ébène. Le leader du Parti travailliste (PTr) et de l'alliance, Navin Ramgoolam, a expliqué que ce manifeste est le fruit d'une collaboration entre les quatre partis de l'Alliance, qui ont travaillé ensemble et consulté de nombreux stakeholders. «Nous avons pris le temps d'étudier les propositions. Ce manifeste n'est pas seulement un engagement pour l'avenir, mais un outil de travail qui servira dès notre arrivée au pouvoir. Comme disent les Anglais, Hit the ground running.» Il a aussi vivement critiqué le gouvernement actuel : «Le MSM a plongé le pays dans un précipice.»

Ce manifeste, a-t-il ajouté, est un «pont entre le passé et l'avenir». «Tous les Mauriciens pourront être fiers d'eux-mêmes et de leur pays. Notre priorité, c'est notre nation.» Navin Ramgoolam a, par ailleurs, annoncé que Shakeel Mohamed serait le no 3 du gouvernement en cas de victoire. Parmi les mesures phares, la lutte contre la hausse des prix. «Nous allons créer un fonds de soutien de Rs 10 milliards pour stabiliser les produits de base et alléger le fardeau des familles.»

D'autres mesures incluent la baisse immédiate des prix de l'essence et du diesel, la réorganisation du CEB pour réduire les tarifs d'électricité et l'offre d'un accès gratuit à Internet pour chaque famille. L'alliance promet également un transport public gratuit pour tous, y compris des vans scolaires, ainsi que la modernisation et la transition écologique du transport par autobus. De plus, la pension de vieillesse, les allocations aux personnes invalides et autres aides sociales seront progressivement augmentées pour atteindre un minimum de Rs 21 500 durant le prochain mandat.

%

Ashok Subron : «Un manifeste pour une société mauricienne inclusive»

Ashok Subron, leader de Rezistans ek Alternativ (ReA), a déclaré que ce manifeste incarne une vision commune pour une société mauricienne inclusive. Il a souligné l'importance des droits des travailleurs et des réformes écologiques. «La loi sera revue pour protéger tous les travailleurs face aux risques liés aux conditions météorologiques et au changement climatique.» Pour les artistes locaux, il a précisé que la loi reconnaîtra désormais les «travailleurs culturels», conformément aux normes des Nations Unies.

Paul Bérenger : «Une fierté en tant que vétéran politique»

Paul Bérenger, leader du Mouvement militant mauricien (MMM), a exprimé sa fierté de voir les députés sortants inclus dans la liste des candidats, contrairement à l'autre alliance. «Ce manifeste est un engagement pour ce que nous réaliserons durant les cinq prochaines années, afin de faciliter la vie des Mauriciens.»

Il a également annoncé que les interventions des leaders de l'Alliance débuteront ce vendredi à la MBC, avec un représentant chaque jour dans les émissions. Le grand meeting du 3 novembre à Port-Louis, a-t-il révélé, sera présidé par Arianne Navarre-Marie. «Navin Ramgoolam annoncera aussi les personnes qui occuperont les grands postes constitutionnels, comme le prochain speaker de l'Assemblée nationale.»

Interrogé sur ses «comptes bancaires à l'étranger», Navin Ramgoolam a répondu aux propos de Pravind Jugnauth, qui lui avait demandé s'il possédait des comptes à l'étranger. «Il prétend que je détiens des comptes importants à l'étranger. Je lui demande maintenant : possède-t-il lui-même un compte à Hong Kong, Singapour ou Dubaï ?» Navin Ramgoolam a précisé qu'il ne détient aucun compte à l'étranger, hormis celui qu'il avait lorsqu'il travaillait en Angleterre.

Pour l'initiative de billets gratuits vers Rodrigues pour les aînés, il a précisé que la situation financière actuelle ne permettait pas une telle mesure pour La Réunion. «Nous sommes dans une situation financière critique, et nous devons d'abord évaluer l'étendue de la dette publique laissée par le MSM.» Concernant le Front Bench, Navin Ramgoolam a précisé que la décision finale revient au Premier ministre et qu'aucune confirmation n'a été faite pour le moment. Paul Bérenger a ajouté que c'est également au leader du parti de choisir qui sera ministre et qui sera au Front Bench.