Maroc: Moussem d'Assilah - Akemi Noguchi, un artiste à la patience intarissable et maître de la gravure

Assilah — Issu du pays du Soleil-Levant et installé à Paris, Akemi Noguchi, artiste japonais de renommée internationale et maître de la gravure, a laissé une empreinte marquante dans le Moussem culturel international d'Assilah, à travers ses nombreuses participations.

Ses fréquentes visites au Moussem d'Assilah et ses nombreuses années de supervision de l'atelier de gravure en ont fait un véritable "maître" pour de nombreux artistes, marocains et étrangers, qui se rendaient dans cette ville balnéaire pour enrichir leur créativité et perfectionner leur art, dans le cadre de cet événement, qui est devenu, au fil des années, un grand rendez-vous culturel au niveau national.

La Fondation du Forum d'Assilah a tenu à rendre hommage, lundi soir, à ce talentueux artiste japonais pour ses 45 années de contribution à l'enseignement de nouvelles techniques de gravure aux artistes participant aux diverses éditions du Moussem.

"Nous célébrons aujourd'hui un grand nom parmi les artistes qui ont contribué, pendant des années, à la promotion de l'art et réalisé plusieurs oeuvres créatives à Assilah, mon ami, l'artiste japonais Akemi Noguchi, qui vit en France depuis 18 ans", a souligné, à cette occasion, le secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, Mohamed Benaissa.

"Peut-être qu'Akemi a accompli ce qu'aucun autre artiste français n'a fait depuis des années, réalisant de nombreuses gravures dans différentes stations de métro parisiennes, un travail impressionnant, et possédant également des œuvres dans divers musées du monde", a-t-il enchainé.

M. Benaissa a également noté qu'Akemi a été à la fois artiste et école à Assilah, introduisant plusieurs techniques de gravure méconnues par de nombreux artistes fréquentant les ateliers du Moussem, en leur inculquant notamment la patience, une valeur profondément ancrée dans la culture japonaise, et en leur montrant comment travailler avec calme et persévérance pour créer des œuvres inédites.

Les oeuvres d'Akemi Noguchi se caractérisent par un usage intensif du noir et une précision semblable à celle de la photographie, fruit d'une concentration infaillible et d'une patience remarquable, qualités qu'il maîtrise et illustre dans chacune de ses créations.

Fasciné par Assilah, qu'il considère comme sa seconde maison, Akemi Noguchi a choisi de traduire son attachement à la ville dans une oeuvre représentant la gare ferroviaire d'Assilah, unique gare incluse dans sa série consacrée au métro parisien. Cette oeuvre singulière, intégrée à sa collection, témoigne de l'affection profonde qu'il voue à cette ville des arts.

A l'occasion de cette cérémonie organisée en son honneur, Akemi Noguchi a reçu une miniature d'une sculpture de l'artiste feu Mohamed Melehi, située dans l'une des principales places d'Assilah et considérée comme un symbole de la ville.

Accompagné de sa femme, l'artiste japonais a exprimé sa profonde gratitude d'une voix douce et avec quelques mots en français, s'inclinant à la manière japonaise pour témoigner de sa reconnaissance, face à un public venu nombreux et une foule d'artistes le considérant comme leur "sensei" (professeur).

Lors de la session estivale du 45è Moussem d'Assilah, la Fondation du Forum d'Assilah a organisé, au Centre des rencontres internationales Hassan II, une exposition hommage intitulée "Parcours croisés", réunissant les oeuvres des artistes Malika Agueznay (Maroc) et Akemi Noguchi. Cette exposition se poursuivra jusqu'à la fin de l'année.

A cette occasion, des critiques ont souligné qu'Akemi Noguchi se distingue par une sensibilité particulière dans l'art de la gravure, avec des techniques parmi les plus complexes et une imagination habitée par les nuages, le qualifiant de "maître du noir," couleur dominante de ses œuvres.

Ils ont également relevé que l'artiste japonais est un "grand artiste spécialiste de la gravure, silencieux comme la mort, ne parlant jamais, au point qu'on entend à peine sa respiration," précisant qu'il est un pionnier de cet art, non seulement à Assilah, mais dans le monde entier, avec des œuvres présentes dans des collections internationales et divers lieux prestigieux.