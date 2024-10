Tunisie: Elmed - 45 millions d'euros approuvés par l'ARP pour connecter le pays à l'Italie

L'Assemblée des représentants du peuple vient d'approuver un prêt de 45 millions d'euros pour financer la liaison électrique entre la Tunisie et l'Italie (Elmed). La Tunisie franchit une étape décisive dans sa stratégie énergétique. Ce mardi 29 octobre 2024, l'Assemblée des représentants du peuple a approuvé le projet de loi n°55/2024, ouvrant la voie à un financement pour la mise en place d'une liaison électrique avec l'Italie. Ce texte, voté à 114 voix pour, 10 contre et 5 abstentions, entérine un accord de garantie avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour un prêt de 45 millions d'euros.

Ce financement permettra de renforcer la sécurité énergétique tunisienne en facilitant l'intégration de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce projet a pour ambition de réduire la dépendance de la Tunisie aux importations de gaz, un enjeu crucial pour son autonomie énergétique. En connectant le réseau électrique tunisien à celui de l'Italie, le pays espère également renforcer sa coopération énergétique avec l'Europe, permettant un échange plus fluide sur le marché européen de l'énergie. Cette initiative s'inscrit dans les efforts de la Tunisie pour diversifier son mix énergétique et atteindre 35 % de sa production d'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a tenu à souligner l'importance de cette interconnexion pour le développement durable du pays.

« Ce projet constitue un levier pour le développement de notre infrastructure énergétique et un acte fort pour notre souveraineté énergétique », a-t-il déclaré lors de la session parlementaire. Il est à noter que cette liaison électrique avec l'Italie représente bien plus qu'une simple infrastructure : elle incarne l'engagement de la Tunisie à construire un avenir énergétique plus propre et plus résilient. En renforçant son infrastructure tout en développant des partenariats stratégiques avec l'Europe, la Tunisie fait un pas en avant vers une transition énergétique durable.