Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Octobre2024

Maroc : Coopération avec la France- Les deux parties consolident les acquis à Rabat

La visite du Président français Emmanuel Macron au Maroc a été l’occasion pour les parties de consolider les acquis en matière de coopération .Ainsi, « une cérémonie de signature a été présidée, le lundi soir, par le Roi du Maroc, Mohammed VI et le Président français, Emmanuel Macron, en présence de Brigitte Macron, du Prince Héritier Moulay El Hassan, du Prince Moulay Rachid, des Princesses Lalla Khadija et Lalla Meryem, des membres des gouvernements et plusieurs hautes personnalités, au Palais des Hôtes Royaux à Rabat », comme rapporte l’envoyée spéciale de l’Agp. (Source : Agp)

Zambie : Football- 7 joueurs périssent dans un accident de la circulation

Une terrible accident de la circulation a coûté la vie à 7 joueurs du Chavuma Town Council Football Club en Zambie. Fratmat.info se fait l’écho de cet accident, publie une déclaration de Dr Dr Motsepe président de la Caf qui dit en substance : « C’est avec une grande douleur que j’ai pris connaissance du terrible accident de la route qui a causé des pertes humaines et a gravement blessé plusieurs membres du Chavuma Town Council Football Club, qui se rendaient à un match de la Division One League » Le drame au dire du confrère, s’est produit le 26 octobre 2024, alors que l’équipe se rendait dans le district de Mufumbwe pour disputer un match de la Division 1 de la Ligue de la Province du Nord-Ouest des FAZ. (Source : fratmat.info)

Côte d’Ivoire : Lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord- Le gouvernement fait le point

La lutte contre la fragilité dans les zones frontalières gagne en intensité dans le nord ivoirien. Où selon le site abidjan.net, dans le cadre de la contre le terrorisme, « plus de 50 mille jeunes ont été impactés par les programmes d'insertion sur la période 2022-2023 » Selon la source, « quelque 53.883 jeunes ont été impactés par les programmes d'insertion professionnelle mis en œuvre par le ministère ivoirien de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique dans le cadre du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières dans le nord de la Côte d’Ivoire sur les deux exercices 2022-2023 pour un budget de 21,9 milliards Fcfa » (Source : abidjan.net)

Sénégal : Justice et lois - Un cadre du Pastef dément les rumeurs de sa convocation

« Contrairement à des informations diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux, je n'ai reçu, à ce jour, aucune convocation. ». Propos de la tête de liste de Pastef à Dakar, Abass Fall, rapporté par adakar.com. Réaction de ce cadre dudit parti qui dément ainsi, les informations selon lesquelles il serait convoqué à la Section de recherches suite à ses appels à la violence. (Source :adakar.com)

Mali : Développement industriel- Bamako établit un accord avec un grand groupe russe

Le régime militaire aux affaires au Mali continue de renforcer son partenariat avec la Russie notamment dans le secteur du textile et des hydrocarbures. Abamako.com rapporte que le président de la Transition, le général d’Armée Assimi GOÏTA, a accordé, lundi 28 octobre 2024, une audience à une délégation russe pour des échanges stratégiques, dans le cadre du renforcement des relations entre la République du Mali et la Fédération de Russie. « Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs de coopération, notamment le textile et les hydrocarbures. Cette audience a enregistré la présence du Ministre des Transports et des Infrastructures, du Ministre de l’Économie et des Finances ainsi que de celui de l’Industrie et du Commerce. » (Source : abamako.com)

Niger : Coopération- Une délégation du Fmi à Niamey

En mission à Niamey, une délégation du Fonds monétaire internationale conduite par le chef de division adjoint pour le département Afrique, M. Antonio David a échangé avec le chef du gouvernement de transition. L’Anp qui rapporte l’information indique le Premier ministre de la transition du Niger, Ali Mahamane Lamine Zéine a reçu, « mardi 29 octobre 2024 à son cabinet, une délégation du Fonds Monétaire International (Fmi) conduite par le chef de division adjoint pour le département Afrique, M. Antonio David. Cette délégation est à Niamey dans le cadre de la revue des programmes d’appui du Fmi. (Source : Anp)

Rca : Retour à la vie civile - 105 ex-combattants rejoignent le processus de désarmement

Le nombre de démobilisés pourrait grossir, avec les 105 ex- combattants qui viennent de rejoindre le processus de désarmement et de démobilisation. Abangui.com qui rapporte l’information indiqué que du 24 au 27 octobre 2024, 105 ex-combattants de l’Unité pour la paix en Centrafrique (Upc) et des groupes anti-balaka ont déposé les armes dans le cadre des opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion (Ddr) menées à Bambari (préfecture de la Ouaka) par l'Unité d’exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement (Uepnddrr) avec l’appui de la Minusca. 98 armes de guerre et 3 500 munitions ont été récupérées. (Source : abangui.com)

Togo : Filière café-cacao- Le gouvernement en guerre contre les exportations frauduleuses

Le gouvernement togolais a décidé d’engager la guerre contre les exportations frauduleuses du café et du cacao, qui contrarient ses prévisions économiques et financières. Selon alome.com, le ministre délégué auprès du ministère du commerce, de l’artisanat et de la consommation locale, Kossivi Hounaké, a présenté plusieurs pistes pour résoudre le problème d'écoulement des stocks des producteurs de café et cacao. C’était en fin de semaine dernière, lors du lancement de la saison 2024-2025 de commercialisation de ces produits de rentes. (Source : alome.com)