Tunisie: Line-up du festival national du théâtre tunisien, Saisons de la création, 2024

TUNIS — Quinze spectacles sont au programme de la deuxième édition du festival national du théâtre tunisien, Saisons de la création, prévue du 7 au 14 novembre 2024.

Ce festival est consacré exclusivement aux productions théâtrales tunisiennes. Il est organisé par le Théâtre National Tunisien (TNT) en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) et Microcred.

Quinze pièces était également au menu de la 1ère édition des "Saisons de la création" organisée du 7 au 14 novembre 2023, à l'occasion du 40è anniversaire de la création du TNT (1983-2023).

Le programme de cette édition 2024 a été dévoilé, mardi, au cours d'un point de presse tenu à la salle du 4ème art à Tunis, par Moez Mrabet, Directeur général du TNT. Les 15 pièces retenues sont produites par divers producteurs publics et privés.

Outre les spectacles, le festival prévoit une programmation culturelle composée d'un colloque sur "le théâtre tunisien et ses nouveaux enjeux créatifs" (9-10 novembre) et des master-classes (6 novembre) autour des thèmes suivants: "Photographie de théâtre" (Kais Ben Farhat), "Captation et film de théâtre" (Nidhal Guiga) et "Ecriture, analyse et critique théâtrale" (Faouzia Mezzi).

Une exposition d'art du photographe Kais Ben Farhat, placée sous le commissariat d'Amira Zili, est également au menu.

Présidé par l'acteur et homme de théâtre tunisien Raouf Ben Amor, le jury de cette édition est composé de 5 membres: Abdelwahed Mabrouk (comédien, metteur en scène et scénographe), Souad Ben Slimane (actrice et scénariste pour le cinéma et le théâtre), Besma Ferhichi (universitaire spécialisée en théâtre et arts du spectacle).

En vertu d'un accord de partenariat récemment signé en 2023 entre le TNT et la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA), six "Prix de la Création Théâtrale Tunisienne" d'une valeur globale de 80.000 dinars sont décernés aux oeuvres lauréates des "Saisons de la création". La plus haute récompense est attribuée au lauréat du Grand prix de la meilleure création théâtrale doté de 30.000 dinars.

Les cinq autres prix du festival, dotés de 10.000 dinars chacun, sont : le prix de meilleure mise en scène, le prix du meilleur texte dramatique, le prix de la meilleure scénographie, le prix de meilleure interprétation féminine et le prix de meilleure interprétation masculine.

Liste des 15 pièces sélectionnées aux "Saisons de la création" 2024 :

- « Kaat Intidhar » (Salle d'attente)- Gouna

Production : Centre des arts dramatiques et scéniques de Médenine

Texte et mise en scène : Farhat Debch

- « Othello et après... »

Mise en scène : Hammadi Louhaïbi

Texte : Boukthir Douma

Production : Centre Culturel international de Hammamet (CCIH)

- « Raksat Samaa » (Danse céleste)

Texte et Mise en scène : Taher Issa Ben Larbi

Production : Le Théâtre National Tunisien en partenariat avec le Centre des Arts

Dramatiques et Scéniques du Kef et le Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de

Zaghouan

- « Taht Edhaght » (Sous pression)

Dramaturgie et mise en scène : Rayan Kairaouani

Texte : Hayfa Boulakbach

Production : Centre des arts dramatiques et scéniques de Kef

- « Bila Onwen » (Untitled)

Texte et dramaturgie : Marwa Manai d'après le journal de Sarra Jerbi

Mise en scène et scénographie : Marwa Manai

Interprétation : Lobna Mlika et Nadia Belhaj

Production 2024 du Centre des arts dramatiques et scéniques de l'Ariana avec une subvention du ministère des affaires culturelles

- « El Bakkhara » (Toxic Paradise)

Scénographie et mise en scène : Sadok Trabelsi

Texte : Elyes Rebhi

Production : Théâtre de l'Opéra de Tunis et le Pôle Théâtre et Arts Scéniques

- « El Baouaba 52 » (Portail 52 )

Mise en scène : Dalila Meftahi

Texte : Donia Mnassriya

Production : Théâtre des Gens, avec une subvention du ministère des Affaires culturelles

- « Louzina » (L'usine)

Mise en scène: Haykel Rahali

Production : El Teatro

- « Asfour Janna » (Innocence)

Mise en scène : Houssem Sahli

Texte : Fawzi Ben HAFSA

Dramaturgie : Houssem Sahli

Producteur : Houssine Ben Abdelkrim

- « Wasaya Eddik » (Recommandations du Coq)

Dramaturgie et mise en scène : Walid Dghisni

Texte : Mounir Amari

Production Clandestino Prod

- « Rawdhat El Ocheq » (Le Jardin des Amants)

Texte et mise en scène : Moez Achouri

Mise en scène : Taoufik Mraidi

- « Om El Bolden » (La Mère des Pays)

Scénographie et mise en scène : Hafedh Khalifa

Texte : Ezeddine Madani

- Pellicule « Chkoun » (Qui)

Mise en scène et interprétation : Mohamed Chaouki Khouja et Nedra Toumi

Production : Théâtre Ain

- « Wahed » - « Quelqu'un »

Texte et mise en scène : Marouane Missaoui

Production : Plaisir Production et Distribution avec une subvention du ministère des affaires culturelles