Congo-Brazzaville: Insalubrité - Les ordures ménagères entourent l'école Kouango-Makosso.

Lamentations des parents d'élèves et de la population environnante de l'école publique Kouango-Makosso du quartier 512-Makayabou de l'arrondissement 5 Mongo-Mpoukou où l'on observe le long du mur de clôture des tas des ordures ménagères dégageant des odeurs suffocantes et nauséabondes empêchant ainsi des enseignants et des écoliers de travailler.

Sur ces lieux, il y a bel et bien des bacs à ordures de la société Averda qui sont débordés depuis que les éboueurs de cette société ont décidé d'arrêter momentanément leur travail. La crainte d'un parent rencontré à l'entrée de l'école : " C'est très horrible, cette situation des ordures non ramassées que nous vivons. Nous craignons qu'un jour nos enfants qui fréquentent cette école soient infectés par diverses pathologies, car ces ordures sont insupportables. Encore que les enfants très fragiles qu'ils sont et avec les pluies qui ont commencé à tomber sur la ville, on risque d'arriver au pire".

Un enseignant qui a requis l'anonymat a souhaité que les autorités de la ville en général et celles de l'arrondissement en particulier fassent des pieds et des mains pour débarrasser cet etablissement scolaire de ces tas d'ordures qui deviennent une préoccupation à la fois des parents d'élèves et de la population environnante de ladite école. " Où sont la mairie de Mongo-Mpoukou et le chef de ce quartier ? Et pourquoi cette indifférence ? ", s'est interrogée une maman vendant des bananes en face de cette école.

L'école publique Kouango-Makosso fait la fierté du quartier, car c'est la plus grande est située sur l'artère principale qui sort au carrefour de Makayabou en passant par le marché La Patience. Aujourd'hui, elle est regardée par la population avec tristesse quand elle voit chaque jour les gamins du primaire y arriver pour suivre leurs enseignements.

Notons que cette école publique n'est pas la seule dans cette situation d'insalubrité criarde dans la ville océane, car partout dans la ville des lieux publics et d'autres écoles se trouvent aussi dans cet état pitoyable. La crainte des parents est que ces ordures sont une porte ouverte vers l'épidémie de choléra que cette ville océane a connue dans les années antérieures et avait causé un grand traumatisme au niveau de la population.