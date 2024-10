Congo-Brazzaville: Journée nationale de l'arbre - L'implication des associations et ONG sollicitée

La République du Congo va célébrer le 6 novembre prochain la 38e Journée nationale de l'arbre sur le thème « Mobilisons-nous, deux millions d'arbres pour des villes vertes et durables ». La ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, et son collègue chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, ont échangé, le 29 octobre, à Brazzaville avec plusieurs acteurs de l'environnement.

Intervenant pour la circonstance, la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a rappelé aux participants qu'ils ont reçu les instructions du chef de l'Etat pour verdir nos artères. « Comme vous le savez, aujourd'hui nous vivons les méfaits du changement climatique, et la seule solution qui est à notre disposition, c'est la plantation des arbres dans nos cités pour l'économie et l'environnement, mais aussi pour aider nos villes qui sont aujourd'hui exposées aux érosions, les aider pour la stabilité de nos sols. C'est votre journée, les jeunes. C'est à vous qu'on a dédié cette année. Et donc, c'est vous qui devez-vous mobiliser pour qu'on puisse planter ensemble à coté de nos autorités », a-t-elle poursuivi.

Afin d'atteindre cet objectif, il a été demandé aux maires de tous les arrondissements de Brazzaville, à toutes les autorités sur toute l'étendue du territoire national de désigner un axe routier, une artère, qui doit donc être leur site dédié pour la journée nationale de l'arbre. Le ministère de l'Economie forestière en tant que ministère technique va accompagner cette action dans le cadre du choix des experts, de la mise en place de ces plantations et l'écartement qu'on doit utiliser pour planter un arbre, etc. Le ministère sera là pour les aider avec les pépinières et à acquérir les plantes.

%

En définitive, il sied de rappeler que le ministère chargé de la Décentralisation, point focal du gouvernement, a entamé depuis quelques jours une série de rencontres avec d'abord les conseils consultatifs, les confessions religieuses, la société civile et aujourd'hui avec les associations pour permettre à chacun de participer de façon remarquable à la célébration de la 38e journée nationale de l'arbre.