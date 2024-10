Congo-Brazzaville: Caisse d'assurance maladie universelle - Les membres de la première direction générale installés

Nommés par décrets présidentiels en conseil des ministres, le directeur général de la Caisse d'assurance maladie universelle (Camu), Félix Mouko, et le directeur général adjoint, Jean-Claude Adoua, ont été installés dans leurs nouvelles fonctions, le 29 octobre, à Brazzaville par le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa.

Après la lecture des décrets nommant les intéressés par le directeur de cabinet du ministre chargé de la Sécurité sociale, Christian Aboké Ndza, les deux directeurs généraux ont signé des contrats de performance et de mandat avec la présidente du conseil d'administration de la Camu, le Pr Yvonne Valérie Yolande Voumbo Matoumona Mavoungou. En effet, le contrat de performance signé trace sur les trois années à venir les objectifs à atteindre.

« L'année 2025 est un tournant de main. Pourtant, dès ladite année, nous devons amorcer la prise en charge effective des assurés, dans le cadre d'une démarche pilote dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo, avant de nous étendre dans les autres localités. C'est dire que toutes les conditions nécessaires auront été remplies », a annoncé Félix Mouko.

Titulaire d'un doctorat en économie et d'un diplôme supérieur spécialisé en administration des entreprises, Félix Mouko a conduit le projet de mise en place de la Camu en qualité de directeur de projet. Il est conscient que la nouvelle responsabilité qui lui est confie est d'une importance capitale. « Désormais, il s'agit d'oeuvrer pour l'atteinte des objectifs que vous avez assignés à cette équipe pleinement constituée », a-t-il déclaré.

%

Il a, en effet, énuméré quelques axes prioritaires de ces objectifs qui touchent, entre autres, à l'accès universel et équitable aux soins de santé ; à l'efficacité et la gouvernance ; à l'innovation technologique ; au renforcement des capacités humaines ; à la collaboration et aux partenariats. « Je suis convaincu que pour atteindre nos objectifs, nous devons renforcer nos partenariats avec les différents secteurs de la santé-ministère, institutions internationales, ONG », a-t-il souligné, réitérant son engagement et sa détermination à accomplir cette responsabilité renforcée.

Installant les nouveaux promus en présence de son collègue de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, le ministre d'Etat, Firmin Ayessa, a rappelé que cette cérémonie s'inscrivait dans le cadre de la finalisation de l'étape de mise en place intégrale de la gouvernance de la Camu. Selon lui, la direction générale a, entre autres missions, d'enrôler les populations, leur conférer le statut d'assuré social et ouvrir leur droit aux soins de santé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il a également rappelé que la tutelle qui reste à assurer par le ministère chargé de la Sécurité sociale ne se départira point de son rôle d'orientation et de contrôle. Des objectifs assignés au conseil d'administration à travers la convention signée avec la présidente sont, a-t-il déclaré, restitués sous format de contrat de performance qui lie le directeur général.

« Sur les trois prochaines années, la couverture santé devra atteindre 60% de la population pour 500 formations sanitaires conventionnées au moins, cliniques et paracliniques confondues, et ce sur plus de la moitié des départements. La présence du ministre de la Santé à nos côtés montre combien le mécanisme de l'assurance maladie ne peut avancer sans offre de soins de santé disponible et de qualité. Le gouvernement s'y emploie inlassablement malgré la conjoncture actuelle », a rassuré le ministre Firmin Ayessa.

Il a, enfin, appelé la première direction générale et le premier conseil d'administration de la Camu, chacun dans son rôle, à bien prendre la mesure des objectifs assignés et des résultats attendus, car des évaluations seront menées périodiquement pour suivre la qualité des actions réalisées.