Algérie: Le pays a permis à la femme d'accéder aux postes de responsabilité dans de nombreux domaines

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a affirmé à Manille (Philippines), que l'Algérie avait concrétisé son engagement en faveur de l'agenda de la femme et la paix en encourageant l'accès des femmes aux postes de responsabilité et de leadership dans de nombreux domaines, indique mardi un communiqué du ministère.

Dans une allocution prononcée lors des travaux de la deuxième journée de la 1ère Conférence ministérielle mondiale sur "La femme, la sécurité et la paix", organisée à Manille, la ministre a précisé que "l'Algérie oeuvre à pérenniser ces acquis et à réunir les conditions permettant aux femmes de jouer un rôle plus actif au service du pays, de sa stabilité et du maintien de la paix et de la sécurité", affirmant que "le plan d'action national pour la mise en oeuvre de la résolution 1325 a vocation à appuyer cette démarche".

La ministre a en outre souligné que l'Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, ne ménage aucun effort pour défendre les causes justes, rappelant que l'attachement de l'Algérie à la question de la sécurité et de la paix, avec la participation des femmes aux efforts consentis en la matière, découlait de son expérience à travers les différentes étapes de son histoire lors desquelles les femmes ont marqué une présence remarquable. Selon elle, le rôle du Conseil de sécurité, en tant que garant du maintien de la paix et de la sécurité internationales, doit être déterminant.

L'Algérie déplore les menaces croissantes à la paix et la sécurité internationales, notamment avec les crimes de guerre commis contre le peuple palestinien sans défense, a-t-elle dit, appelant les organisations internationales et régionales à assumer leurs responsabilités face à cette agression et à ses répercussions, particulièrement sur les femmes et les enfants, et à œuvrer à permettre l'acheminement des aides à la population.

La ministre a, par ailleurs, formulé une série de recommandations pour la consolidation de la place de la femme, en travaillant notamment sur le plan législatif, la protection des femmes contre la violence en tous lieux et circonstances, le renforcement de la présence des femmes dans les postes de responsabilité, la conscientisation de la société quant à la place des femmes et l'actualisation des lois afin de garantir la protection des femmes en période de conflit armé contre toutes formes de violence, selon la même source.