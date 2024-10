Congo-Brazzaville: Humour - La 17e édition de Tuseo a baissé ses rideaux en beauté

Ouverte le 24 octobre, la 17e édition du rendez-vous international du rire de Brazzaville « Tuseo » s'est clôturée le 26 octobre à l'Institut français du Congo dans une ambiance joviale mêlant le stand-up à la musique.

Stéphanie Bluetooth, humoriste-comédienne congolaise, prix Rfi talent du rire 2023, a lancé le bal des sketchs. Durant une quinzaine de minutes, elle a fait rire le public sur des sujets comme la réalité de la vie scolaire, les excès de tables et la différence du romantisme entre les Congolais et les Latinos dans les séries Novelas. Après elle, c'est l'humoriste congolais Eddy Bayo qui a déployé son talent en ironisant sur l'imprévisibilité des mamans africaines et particulièrement congolaises. Son sketch intitulé « Ma mère, Mâ Simone » a fait rire le public aux éclats.

«Dans certaines cultures, la mère accompagne l'enfant faire le choix de son vêtement pour les fêtes, mais ma mère à moi, Mâ Simone, hum! Déjà, elle s'est chamaillée avec le vieux pour avoir cet argent, pire elle t'achète des habits qui ne sont même pas à ta taille. Quand tu vois l'habit et que ce n'est pas ta taille, elle avait toujours une phrase que je ne peux jamais oublier : ça va grandir avec toi. Et bizarrement, cet habit, ton petit frère le portera. Le petit frère de ton petit frère portera ça. Le petit frère du petit frère de ton petit frère portera ça... C'est ce qu'on appelle en bon français : les habits héréditaires, c'est-à-dire de génération en génération », a déclaré drôlement l'artiste durant son show.

À cette crème de nouveaux humoristes congolais qui émergent s'est greffé un ancien, bien connu au plan national pour son talent comique : Zedem. L'artiste a embarqué les spectateurs dans une réalité hilarante mais qui pousse tout de même à réfléchir. Il s'agit de la comparaison des armoiries de certaines grandes puissances à celles des pays en voie de développement. Des indices à l'oeil nu qui traduisent la situation économique et politique de ces États. Au terme de son spectacle, l'artiste a salué les efforts de la promotrice du festival Tuseo, Lauryathe Bikouta, qui permet aux artistes, à travers ce rendez-vous, de promouvoir leur talent et de toucher de nouveaux publics.

Tuseo, c'est aussi une ouverture aux artistes venant d'autres pays. Pour cette 17e édition qui marquait également le 20e anniversaire du festival, on comptait comme pays invités la République démocratique du Congo, le Gabon, le Cameroun, le Burkina Faso, la France, etc. Pour la dernière soirée, l'humoriste camerounaise Joyce Alade a transporté les spectateurs dans son univers où le danger devient drôle. Ses textes mêlant humour et vérité ont été appréciés par des participants.

A côté de l'humour, cette dernière soirée de Tuseo 2024 a également vibré au rythme de la musique grâce au passage sur scène des artistes Olivier Ngoma No J du Gabon, Dick Geoffroy venu de France et Joe Shabzer de la RDC. « C'est plus les prestations des artistes que j'ai appréciées et aussi les ateliers que l'IFC et le festival ont organisés sur le cadrage, l'infographie, le montage et autres. Je crois que les deux autres éditions auxquelles j'ai participé, il n'y en avait pas. C'est une innovation que je salue », a déclaré, Mardoché Kamangu, promoteur culturel et organisateur de l'escale de Tuseo à Kinshasa..

Des trophées de reconnaissance

En marge du 20e anniversaire de son existence, le festival Tuseo a décerné des trophées dans différentes catégories afin de saluer l'effort de toutes les personnes qui contribuent à ce que le festival se déroule édition après édition. « C'est grâce au soutien du ministère de la Culture, à l'époque en 2004, que le festival naissait avec la participation du Centre culturel russe, du Pr Alain Mouanga, du Riri club, de Fortuné Bateza, des différents artistes du Congo et de la RDC.

Voilà pourquoi cette année j'ai voulu faire un clin d'oeil à Kinshasa en organisant une partie du festival pour la toute première fois dans cette capitale. Il était donc important pour nous de dire merci à ces partenaires sans lesquels nous n'aurions pas atteint ces 20 ans », a souligné Lauryathe Bikouta, directrice du festival Tuseo.

À cet effet, on comptait le trophée du meilleur partenaire média international remis à TV5 monde ; le trophée de meilleur partenaire soutien au festival octroyé à l'Institut français du Congo, aux Mucodec et au ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs ; le trophée de meilleur partenaire transport aérien au profit de Royal Air Maroc.

Par ailleurs, Valdy Kouloutch a reçu le trophée de la meilleure direction artistique et le trophée du mérite de la régie technique est revenu à Davy Malonga ainsi que celui du numérique à Pierre Duval Makoumbou. D'autres humoristes et artistes ont également été gratifiés, à savoir Junior de Matt, Valery Ndongo, Martinez, Manitou, Destin Bikouta, Mardoché Kamangu, Mireille Opa...