Congo-Brazzaville: Première édition Run in Pointe-Noire - Plus de 7000 personnes ont participé à l'évènement

La capitale économique de la République du Congo a été en ébullition les 26 et 27 octobre avec la tenue de la première édition du marathon international dénommé Run in Pointe-Noire. Trois courses, dont deux dédiées aux femmes et aux enfants, ont marqué cet évènement co-organisé par la maison Everest media de Suisse, la mairie de Pointe-Noire, le ministère des Sports et la Fédération congolaise d'athlétisme.

Pendant deux jours, la ville océane a vécu au rythme de cette première édition de Run in Pointe-Noire, qui a attiré de nombreux Ponténégrins le long des parcours retenus et certifiés par des instances internationales. Au total, 7305 athlètes amateurs et professionnels de diverses nationalités, venant de divers horizons et structures (associations, écoles, entreprises et autres) de la place, ont pris part à cette grande course à pied organisée en trois formats.

Il s'agit des 3 km (pour les enfants), des 5 km (dédiée aux femmes) et des 10 km (course ouverte à tous). Les coups d'envoi des courses, qui ont eu comme point d'arrivée la Chambre de commerce, ont été donnés par Evelyne Tchitchelle, présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, le 26 octobre au niveau du siège de la préfecture, pour les deux premières, et le 27 octobre devant le siège du Port autonome de Pointe-Noire (partenaire de l'évènement) pour la troisième.

3 km pour dénicher des pépites

Courses destinées à la détection des jeunes talents, les 3 km ont réuni 870 athlètes filles et garçons âgés de 10 à 16 ans. Ceux-ci ont parcouru le trajet allant du siège de la préfecture à la Chambre de commerce en passant par la Côte sauvage, la place Jean-Baptiste-Missamou (ex rond-point Tractafric), l'avenue Emeraude, l'avenue Charles-de- Gaulle.

Du côté des filles comme des garçons, le trio gagnant est Congolais. Chez les garçons, le jeune Gloire Mboungou a été le premier à franchir la ligne d'arrivée avec 10'53, suivi de Rouin Asali (11'05) et d'Arnold Mbatchi (11'08). Du côté des filles, la première marche du podium est revenue à Lorcia Nzaou (11'55), la deuxième à Marvina Oloumbi (12'13) et la troisième à Ozanna This Akomi (12'36).

1600 athlètes pour les 5 km contre le cancer

Réservée aux femmes à partir de 14 ans, la course dénommée « la Ponténégrine », destinée à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, a réuni 1601 athlètes. Arborant leurs beaux maillots de couleur rose pour être en adéquation avec le mois d'«Octobre rose» dédié à la campagne de sensibilisation à ces maladies, les participantes de diverses nationalités se sont mobilisées pour se joindre au combat de 5 km.

Cela, à travers des foulées réalisées sur un parcours partant du siège de la préfecture et passant, entre autres, par la Côte sauvage, le centre de repos, l'avenue Marien-Ngouabi, l'avenue Emeraude et le boulevard Charles-de-Gaulle pour chuter à la Chambre de commerce. Les trois premières places de cette course ont été remportées par les Congolaises Ruth Moukassa en tête avec 18'05, Naomie Mbambi (18'07) et Fredina Olidane Ngoma (18'21).

Les Kenyans et les Ethiopiens s'imposent aux 10 km Elite et les Congolais aux 10 km Amateur

Les 10 km, la plus grande course du Run in Pointe-Noire (du Port autonome de Pointe-Noire à la Chambre de commerce en passant, entre autres, par le boulevard Loango, la Côte sauvage, le Wharf, l'avenue Alfred-Raoul, le boulevard Charles-de-Gaulle) a totalisé 4832 athlètes et s'est déroulée en deux catégories Elite et Amateur. Dans la catégorie Elite homme, les Kenyan ont raflé la mise en occupant les trois premières marches du podium avec en tête Bernard Langat (28'28) suivi de Charles Rotich (28'58) et de Amos Kipkurui Langat (30'42).

Du côté Elite femme, les deux premières places ont été prises par les Ethiopiennes Lemlem Nibret (33'23) et Beza Mehari Hiwot (33'27) et la troisième par Jeruto Norah Tanui du Kazakhstan (33'31).

Dans la catégorie 10 km Amateur, la moisson a été bonne pour les Congolais qui ont occupé les trois premières marches chez les hommes et chez les femmes. Sametone Liboma (32'17) est sorti premier du classement, suivi de Nelson Biyoko (32'35) et de Vistel Elonga (33'02). Quant aux femmes, c'est Fredina Olidane Ngoma qui a occupé la première marche (35'33), Cleime Mambéké (37'01) la deuxième et La Delice Mbissa Matou (37'34), la troisième marche.

Le Run in Pointe-Noire, qui a eu un franc succès pour un coup d'essai, a réservé bien de surprises avec des participants exceptionnels comme Véronique Wagner, consule générale de France aux 5 km, et José-Cyr Ebina, président sortant de la Fédération congolaise d'athlétisme aux 10 km. Véronique Wagner, qui a tenu à contribuer à la lutte contre les cancers féminins, a salué l'initiative et félicité les organisateurs ainsi que les autorités locales pour la bonne organisation et la réussite de l'évènement. «Je suis satisfaite de voir autant de monde mobilisé pour cette cause. J'encourage les femmes à l'autopalpation, à consulter les médecins et à se faire dépister», a dit la consule, répondant à une question de l'équipe des Dépêches de Brazzaville.

Pour sa part, José-Cyr Ebina, satisfait de l'engouement des participants et d'avoir améliorer son temps à la course, a rappelé les objectifs du Run in Pointe-Noire, entre autres, doter la ville océane d'une course de rang international, détecter les talents, les encadrer pour préparer l'élite en matière d'athlétisme, obtenir le label de la World athletics pour cette compétition. Le Run in Pointe-Noire vise aussi à contribuer à l'attractivité et au rayonnement de la ville de Pointe-Noire. « C'est maintenant aux autorités politiques et sportives nationales, ainsi qu'aux organisateurs, d'être en symbiose pour faire grandir l'évènement», a-t-il souligné.

Se disant également ravi et soulagé au terme de cette première édition du Run in Pointe-Noire, Sébastien Bottari, directeur général de l'agence Everest Media basée à Genève (Suisse), initiatrice de l'évènement, a confié : «C'est toujours un gros challenge d'organiser une première édition. Il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné, il y a des ajustements à faire pour l'année prochaine, mais le cadre est posé et la population est heureuse et satisfaite de cette manifestation». Notons que les gagnants des courses de cette compétition, nouveau rendez-vous sportif du continent, ont reçu des trophées, des billets d'avion (Pointe-Noire- France) ainsi que des enveloppes d'argent.