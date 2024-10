Madagascar: 'Iray isika' - Célébration et louanges à Antsahamanitra

Parce que l'évangélisation n'est pas l'affaire d'un seul homme, le théâtre de verdure d'Antsahamanitra accueillera le grand public chrétien vendredi. Dans l'après-midi, les croyants de la capitale se retrouveront pour une grande célébration en ce jour de la Toussaint. Initiative de Natolotra Arinelina, »Iray isika » consiste à rappeler que «nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres », selon l'épitre de Saint Paul aux Romains. Ce sera un moment de communion pour une séance d'adoration dirigée par des worship-leaders qui se relayeront pendant pas moins de quatre heures non-stop. Seront présents, les conducteurs de louanges comme Rija Rakoto, Karmela, Michael Randriambololona...

Pour les organisateurs, ceci est la première de plusieurs éditions. Selon Natolotra Arinelina du Nel Sound Studio, « Cette première est un hommage au pasteur René Rakotoarinelina. Evangéliste de carrière, il a passé les 39 dernières années de sa vie à prêcher la bonne nouvelle presque dans toute la Grande île. Dans les endroits les plus reculés jusqu'au Carlton Madagascar. Nous, ses enfants, tenons à prendre le relai et continuer son travail. S'il a fait ses premières heures d'évangéliste avec presque rien, nous avons le privilège de pouvoir commencer là où il a fini sa course. Et nous tenons à honorer cette faveur en y mettant les moyens nécessaires pour un évènement d'envergure et digne de ce nom. »

Pour ce faire, lors de cet événement, des centaines de voix formeront le choeur tandis qu'une cinquantaine de musiciens seront sur la grande scène. Nel Sound studio étant habitué à assurer des spectacles et des concerts, d'ici ou d'ailleurs, celui-ci ne dérogera pas à la règle. Quant à la gratuité de l'entrée, ils tiennent à mettre en pratique le verset 23 tiré du livre de Colossien chapitre3 « Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes ». Rendez-vous donc vendredi à Antsahamanitra.