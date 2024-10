Madagascar: AVC - Les signes avant-coureurs, encore méconnus ou négligés

L'accident vasculaire cérébral (AVC), un problème de santé publique, constitue l'une des causes de handicaps et ce, à l'échelle mondiale, tandis qu'à Madagascar, la prévalence est en hausse chez les moins de 50 ans. Le taux de mortalité reste élevé en dépit d'une légère baisse ces dernières années.

Des sujets jeunes, victimes d'accident vasculaire cérébral (AVC) sont des cas qui ne relèvent plus de l'exception à Madagascar. Un constat récent de professionnels de santé dans les hôpitaux le confirme. Sans pour autant parler de hausse spectaculaire du nombre de cas d'AVC, une augmentation des cas d'AVC semble se confirmer au fil du temps. L'hypertension artérielle non traitée reste l'une des principales causes d'accidents vasculaires cérébraux.

« Encore beaucoup de gens se contentent de consommer des gousses d'ail, voire d'en introduire dans les oreilles en cas de hausse de tension artérielle, au lieu de consulter immédiatement et d'approfondir la ou les causes de la situation, puis les traiter », notent aussi bien des cardiologues que des médecins généralistes. De plus, la réticence à la prise de médicaments à vie reste persistante chez de nombreux sujets hypertendus.

Signes qui doivent alerter

Les AVC constituent la seconde cause de mortalité au niveau mondial. La journée mondiale de l'AVC, le 29 octobre, est une occasion d'en reparler. Car les AVC tuent, ou peuvent laisser des séquelles fonctionnelles irréversibles chez les victimes qui y survivent. Des séquelles qui se traduisent par des handicaps à des degrés divers. Les signes avant-coureurs peuvent pourtant alerter. Seulement, ils sont encore méconnus, ou alors négligés.

%

Pourtant, en cas d'AVC, c'est une course contre la montre qui est engagée. Parmi les signes qui devraient alerter le sujet ou l'entourage sont, entre autres, la paralysie ou l'engourdissement soudain d'un côté du corps ; affaissement ou engourdissement d'un côté du visage ; diminution brutale de la vision d'un oeil ; élocution soudainement devenue difficile ; maux de tête intenses inhabituels ; nausées et vomissements.

Recommandations

En l'absence d'une prise en charge rapide, les lésions cérébrales peuvent devenir irréversibles. Quelques recommandations des professionnels de santé afin de réduire les risques d'AVC mentionnent la pratique régulière d'exercices physiques, l'alimentation équilibrée, la réduction de la consommation de sel, d'alcool et surtout, l'arrêt du tabac. A noter que les AVC peuvent également survenir chez les enfants, voire les nourrissons, mais ces faits sont beaucoup plus rares.