Madagascar: CRPM - Mobilisation de la diaspora pour le développement du pays

Une forte délégation des pays membres de la Coopération régionale des politiques migratoires (CRPM) était en terre malgache la semaine dernière pour le lancement de la 2e phase de ce projet de coopération dans le pays.

« Il s'agit d'un projet de coopération et de dialogue entre les six pays concernés, à savoir Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Guinée, Madagascar et Sénégal dans le but d'assurer la mobilisation de la diaspora pour le développement de son pays d'origine. La CRPM travaille en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de Madagascar, pour ce faire », a soulevé Bamadi Sanokho, le chef du projet CRPM, lors de sa rencontre avec la presse dernièrement. En marge du lancement de la 2e phase de ce projet de coopération, la forte délégation des pays membres de CRPM a eu l'occasion de rencontrer un acteur de la diaspora malgache résidant en France qui a pu monter la première école de chocolaterie à Madagascar dans le but d'y former des artisans chocolatiers.

Les oubliés

Ce membre de la diaspora, en la personne d'Achille Rajerison, agit pour le développement socio-économique de son pays via la formation des artisans fabriquant de chocolat à base de matière première locale qu'est le cacao fin. « Lors de mes vacances à Ambanja, la plus grande zone de production de cacao, j'ai constaté de visu des planteurs de cacaoyers et leurs familles qui n'ont jamais goûté le chocolat de leur vie. Ce qui m'a écoeuré. C'est pourquoi, j'ai décidé d'ouvrir une école de chocolaterie dans le pays. Nous promouvons ainsi la destination Madagascar via le cacao fin et la valorisation des chefs d'oeuvre des apprenants dans notre pays d'accueil, la France. Des groupes d'amis canadiens et chinois étaient également venus chez nous pour s'imprégner du mode de fabrication de chocolat personnalisé. En outre, nous avons déjà formé des planteurs de cacaoyers d'Ambanja, qui sont parmi les oubliés, tout en faisant déguster le chocolat à leurs enfants », a-t-il témoigné à travers une séance de présentation devant la délégation de la CRPM.

%

Appel à projet

Pour sa part, le chef du projet CRPM, Bamadi Sanokho a évoqué qu'il y avait une dynamique qui se crée pour mieux appuyer la participation des Malgaches à l'extérieur au développement de leur pays d'origine. À titre d'illustration, « un appel à projet sera lancé prochainement via le projet TADY (Tantsoroka ho an'ny Diaspora) financé par l'Agence française de développement et mis en oeuvre par Expertise France, dans le but de soutenir l'initiative des acteurs de la diaspora comme celui de ce fondateur de l'école de chocolaterie. La participation de la diaspora peut être une mobilisation de ressources financières ou bien une mobilisation de compétences visant à appuyer leurs compatriotes dans des domaines spécifiques. Certains investissent dans des projets sociaux tels que la construction d'écoles ou de centres de santé tandis que d'autres créent une entreprise. Des échanges d'expérience et de renforcement de capacité entre les pays concernés par le projet CRPM ne sont pas en reste », a conclu Bamadi Sanokho.