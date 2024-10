Madagascar: Salon International de l'Habitat - Bilan positif pour la 26éme édition

Satisfaisant. La 26ème édition du Salon International de l'Habitat qui s'est déroulé la semaine dernière au Forello Expo s'est terminé avec une note plutôt positive L'agence évènementielle Forello Expo, organisatrice de la manifestation, fait notamment état d'un nombre record de visiteurs estimés à 15 000. Un indicateur clé qui permet de mesurer le succès de l'événement.

Représentativité

Le Salon s'est par ailleurs distingué par l'importante représentativité des acteurs économiques participants. En effet, « le SIH a réuni de nombreux opérateurs de l'habitat, de la construction et de l'urbanisme ». On peut citer, entre autres, la construction, la promotion immobilière, l'industrie, les bois et dérivés, les infrastructures, l'aménagement et la décoration, les écoles et organismes de formation, les banques, assurances et établissements de crédit, la technologie et système, l'artisanat, les énergies renouvelables, le jardinage, le traitement d'eaux, les services aux entreprises ainsi que les ministères, institutions, organismes et projets...

Bonne stratégie

En tout, le Salon International de l'Habitat a rassemblé 150 exposants sur 300 stands, dont certains illustrent la créativité et le savoir-faire malgache, grâce à des structures bien conçues et élaborées. « Il s'agit d'un succès, tant auprès du grand public que des professionnels car nous nous attachons à organiser des conférences thématiques de haut niveau pour chaque événement, animées par des experts des secteurs public et privé », selon toujours l'agence Forello Expo qui se déclare avoir mis en place la bonne stratégie pour parvenir à ce succès. « Nous avons d'abord amélioré nos offres pour les exposants, en proposant des packages tout compris, notamment pour les exposants étrangers, afin de faciliter leur installation. Le hall d'exposition a été réaménagé, notamment avec la création d'un food court qui met en avant le savoir-faire malagasy et les cuisines du monde, attirant ainsi de nombreux visiteurs »