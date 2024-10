Madagascar: Réseau SOA - Atelier national de concertation sur la filière semences

Le réseau SOA (Syndicat des organisations agricoles ), entend promouvoir l'organisation paysanne (OP) comme partenaire des autorités publiques pour l'élaboration, le suivi des politiques agricoles et comme acteur économique , capable de peser dans les filières. SOA regroupe aujourd'hui 34 OP réparties sur 12 des 23 régions de Madagascar.

Afin de poursuivre les actions engagées autour de la filière, renforcer le poids économique et améliorer le positionnement des équipements et les stratégique des OP, les 22 et 23 octobre , SOA en collaboration avec AFDI (Agriculteurs français et développement international ) a mobilisé Isabelle Clément Nissou , responsable réglementation de Semae pour co-animer un atelier d'échanges autour de deux résultats attendus de la SNS (Stratégie nationale de développement des semences) dont la promotion des actions pour la gestion des risques face aux aléas climatiques et le renforcement de la recherche dans le secteur semencier.

Avantages .Pour SOA , les échanges ont mis en evidence différents points. Il y a entre autres la possibilité pour les OP de mettre en place des banques de semences régionales ou locales. Sur l'assurance agricole , contribution des producteurs et des entreprises versées dans un fonds commun : la mise en place de Caisse de péréquation ou caisse de risques. Fonds alimenté par l'Etat, les partenaires financiers et la cotisation des producteurs: affiliation des producteurs a un fonds de mutualisation obligatoire pour les risques sanitaires et environnementaux . Il y a également la mise en place de fonds d'indemnisation des agriculteurs pour l'interprofession F3M (Fikambanana Malagasy Misehatra amin'ny Masomboly) : financement d'actions de surveillance , etc. Sur la recherche : importance de la structuration et organisation de la recherche par filière et à différents stades impliquant chaque acteur.