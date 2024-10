Algérie: Le pays condamne 'avec la plus grande fermeté' l'adoption par l'entité sioniste de deux lois visant à bloquer les activités de l'UNRWA

Alger — L'Algérie a condamné "avec la plus grande fermeté" l'adoption par l'entité sioniste de deux lois visant à bloquer les activités dans les territoires palestiniens occupés de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Cette mesure qui "fait suite à l'attaque irréfléchie menée depuis des années par l'entité sioniste contre l'Agence et le ciblage de ce symbole qui souligne le droit des réfugiés palestiniens au retour et à l'indemnisation, conformément au droit international, aura des retombées humanitaires dévastatrices pour les millions de réfugiés palestiniens qui dépendent des services de l'UNRWA", lit-on dans le communiqué.

L'Algérie, qui a réitéré son soutien à "l'UNRWA", ajoute le communiqué, affirme qu'"il n'y a pas d'alternative à ce mécanisme onusien qui représente l'épine dorsale de l'action humanitaire dans les territoires palestiniens occupés et qu'il est important de lui permettre de s'acquitter de son mandat jusqu'à l'établissement de l'Etat palestinien indépendant et souverain et de trouver une solution juste à la question des réfugiés, conformément à la résolution 194 de l'Assemblée générale (AG) des Nations unies".