Algérie: Tiaret - Vers la prise de nouvelles mesures assurant la disponibilité des produits agricoles à des prix raisonnables pour le consommateur

Tiaret — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a indiqué, mardi à Tiaret, qu'un travail s'opère, en coordination avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et les services de sécurité, pour la mise en oeuvre d'une série de nouvelles mesures visant à garantir la disponibilité des produits agricoles à des prix raisonnable au consommateur.

En réponse à un investisseur spécialisé dans l'arboriculture fruitière dans la commune de Rechaiga (wilaya déléguée de Ksar Chellala), M. Cherfa, qui effectue une visite de travail dans la wilaya de Tiaret, a déclaré: "nous sommes en phase d'élaboration d'un cahier de charges devant permettre à l'investisseur de travailler en toute quiétude pour garantir, en contrepartie, l'accès du consommateur aux produits agricoles à des prix raisonnables".

Le ministre de l'Agriculture a, par ailleurs, affirmé que "l'Etat soutien les investisseurs dans le secteur agricole, notamment pour ce qui concerne l'accès au foncier, le forage de puits, le raccordement de leurs exploitations au réseau d'électricité et l'acquisition de semences et autres", faisant observer, néanmoins, que "le consommateur ne bénéficie pas de la manière souhaitée des mesures incitatives accordées aux agriculteurs, à cause de certains intermédiaires (mandataires) qui s'adonnent à la spéculation, d'où l'impératif de mettre fin aux agissements des spéculateurs jusqu'à ce que le produit arrive au consommateur à un prix abordable".

%

Le ministre a aussi fait état, dans ce contexte, de l'ouverture, à titre gracieux, d'espaces au profit des agriculteurs au niveau des marchés de gros afin qu'ils puissent commercialiser leurs produits directement au consommateur, soulignant, dans ce même ordre d'idées, que les professionnels de certaines filières, notamment ceux spécialisés dans l'arboriculture fruitière et l'oignon pourront bénéficier du soutien de l'Etat pour l'acquisition d'engrais.

Inaugurant un complexe de réfrigération relevant d'un grand pôle agricole réalisé dans la commune de Hamadia dans la wilaya déléguée de Ksar Chellala, à l'initiative d'un opérateur privé, il a valorisé cet investissement prometteur appelé à offrir des espaces pour le stockage des viandes rouges et blanches et divers produits agricoles, rassurant de sa disposition à accompagner et à soutenir ce genre d'investissement stratégique contribuant à la régulation des prix.

M. Cherfa a annoncé que les promoteurs de ce type d'investissement qui signeront des contrats de partenariat avec son département ministériel bénéficieront de primes proportionnelles aux volumes stockés, avec la garantie à l'investisseur du libre choix des produits.

A signaler que d'importantes quantités de produits agricoles, à l'instar de l'oignon et de la pomme de terre, sont orientées vers les wilayas du Nord du pays pour stockage.

Il convient de souligner que ce pôle agricole sera lancé, à partir du début de l'année prochaine, dans la production d'un million d'oeufs/jour, outre la réalisation d'une couveuse d'oeufs de poulets et de dindes, ainsi que dans la production de céréales et divers produits maraichers.

Au village Si El Haoues dans la commune de Sebaine (wilaya de Tiaret), le ministre s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de réalisation d'un complexe de proximité pour le stockage des céréales qui figure parmi les 11 dont a bénéficié la wilaya dont huit seront concrétisés à la fin de l'année en cours et trois au début de l'année prochaine, insistant sur leur exploitation optimale dans la collecte des céréales et des légumes secs, ainsi que sur la fourniture de semences et d'engrais aux agriculteurs.

En inaugurant le complexe public de réfrigération de produits agricoles d'une capacité de 15.000 mètres cubes à Tiaret, Youcef Cherfa a annoncé que cette installation entrera en service la fin novembre prochain.

Un personnel administratif sera installé pour la gérer, en plus de l'acquisition de certains équipements, pour entamer l'opération de réception des produits agricoles pour le stockage.

Cette installation, affiliée à l'opérateur public, le Complexe des Industries Alimentaires et Logistiques (Frigomedit), offre un espace de réfrigération estimé à 15.000 mètres cubes, dont 12.000 mètres cubes de réfrigération positive et 3.000 mètres cubes de réfrigération négative. A noter que sa réalisation a coûté 1,1 milliard de dinars.

Au cours de sa visite dans la wilaya, le ministre a supervisé le lancement de la culture de 150 hectares de tournesols dans l'unité de production "Boukhetache Bouziane" à Rahouia, où il a rappelé le plan national des cultures stratégiques que le président de la République a ordonné de mettre en oeuvre, qui comprend la culture de 1 million d'hectares dans quatre filières, à savoir le blé dur, l'orge, les légumineuses et les oléagineux.