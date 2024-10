Algérie: Salah Belaïd remporte le Prix du Complexe international Roi Salman pour la langue arabe en Arabie Saoudite

Alger — Le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Dr. Salah Belaïd a remporté le prix du Complexe international Roi Salman pour la langue arabe, dans la catégorie des individus dans la catégorie "sensibilisation linguistique et création d'initiatives communautaires linguistiques", lit-on sur le site web du Complexe.

Le Complexe a annoncé les noms des lauréats de son prix dans sa 3e édition (2024), dont M. Belaïd qui a remporté le prix dans la catégorie de "sensibilisation linguistique et création d'initiatives communautaires linguistiques", et ce pour "ses contributions appréciables au service de la langue arabe et le renforcement de l'identité arabe notamment à travers ses recherches scientifiques ainsi que ses écrits sur l'histoire de la langue arabe et l'étude de ses questions, telles que l'arabisation, la terminologie, l'identité et la civilisation".

Sa distinction vient couronner "les efforts fournis lors de sa présidence du HCLA en Algérie, en œuvrant au développement des politiques linguistiques, à une intégration plus active de la langue arabe dans tous les aspects de l'enseignement, à l'encouragement de la recherche scientifique dans les domaines de la langue et de la littérature", outre "ses importantes participations aux conférences internationales et colloques scientifiques".

Concernant les autres catégories du prix, des individus et des institutions des Emirats arabes unis (EAU), de Chine et d'Arabie Saoudite ont été distingués.

Ce prix qui sera remis le 24 novembre prochain dans la capitale saoudienne (Riyad), est décerné aux individus et aux institutions excellant dans quatre domaines, à savoir "enseignement et apprentissage de la langue arabe", "informatisation de la langue arabe au moyen des nouvelles technologies", " recherches et études scientifiques de la langue arabe", ainsi que "sensibilisation linguistique et création d'initiatives communautaires linguistiques".