Algérie: Transports - Zahana réaffirme l'importance de créer un environnement propice pour améliorer les services de l'ENTMV

Alger — Le ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana a réaffirmé, mardi, l'importance de créer un environnement propice permettant à l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) d'améliorer ses services et d'être au diapason des évolutions mondiales actuelles.

Le ministre s'exprimait lors de l'ouverture des journées d'études à bord du navire "Badji-Mokhtar 3" au Port d'Alger, placées sous le thème "L'ENTMV: état, défis et perspectives de développement", en présence du directeur général des Douanes, des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), des représentants de plusieurs départements ministériels, d'entreprises et d'instances sous tutelle ainsi que des organes sécuritaires.

Après avoir rappelé la forte volonté des hautes autorités du pays de développer le système de transport maritime et de rétablir la place de la flotte nationale au niveau international, le ministre a appelé à œuvrer pour que l'ENMTV puisse retrouver la place qui lui sied et d'être au diapason des évolutions mondiales.

Pour renforcer sa compétitivité, l'ENTMV est appelé à établir des partenariats stratégiques pour développer ses capacités et étendre son réseau, en s'appuyant sur la numérisation et la formation, tout en optimisant ses capacités, en entretenant ses navires et en renforçant le contrôle interne, a fait savoir M. Zahana.

Il a également appelé à investir dans la ressource humaine jeune pour promouvoir l'Entreprise et à veiller à former son personnel au respect de ses valeurs fondamentales, en vue de fournir un service public de qualité et une meilleure prise en charge des voyageurs, notamment ceux de la communauté nationale à l'étranger.

Lors de ces journées d'études, qui s'étaleront sur deux jours, des ateliers ont été organisés entre les différents acteurs du secteur, à l'instar des Douanes et de la Police aux frontières (PAF), durant lesquelles les participant présenteront des recommandations visant la promotion de l'Entreprise, conformément à la volonté des autorités publiques.

Dans un bilan présenté à cette occasion, l'Entreprise a transporté 408661 voyageurs et 153679 véhicules en 2023, soit une part de marché de 53%.

Quant aux neuf premiers mois de 2024, l'Entreprise a effectué 444 traversées, permettant de transporter 259142 voyageurs et 124249 véhicules.