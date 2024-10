Algérie: Parade militaire du 70e anniversaire de la Révolution - L'ETUSA met en place un programme spécial pour le transport gratuit des citoyens

Alger — L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a annoncé, mardi dans un communiqué, que le transport à travers ses lignes, l'escalier et l'ascenseur mécaniques sera gratuit vendredi 1er Novembre, avec la mise en place d'un programme spécial pour le transport des citoyens désirant assister à la parade militaire prévue au niveau de la route attenante à Djamaa El-Djazair à partir des différentes communes de la capitale.

L'ETUSA a précisé que son programme mis en place à l'occasion des festivités officielles du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération prévoit l'exploitation de l'ensemble des lignes de transport pas bus vers le site de la parade militaire dès 06h00 à partir des sièges des APC de Rouiba, Reghaia, Heraoua, Baraki, les Eucalyptus et Sidi Moussa.

D'autres lignes sont programmées à partir de Bir Mourad Rais devant l'entrée du jardin Al Wiam, de Birkhadem à côté du siège de l'APC, de Hydra au niveau de la place Al Qods ainsi que de Saoula devant le siège de l'APC, des quartiers d'Ouled Belhadj et de Baba Ali, de Gué de Constantine à Ain Malha et de la cité 2248 logements, a ajouté la même source.

L'entreprise a également assuré des lignes de Draria, Douéra et Khraissia devant le siège de chaque APC, ainsi qu'à partir d'El Achour devant le bureau de poste de Oued Romane, et Baba Hassen à la cité 20 août 1955.

Les résidents de Birtouta pourront se déplacer pour assister à la parade militaire sur la ligne desservant la place publique de l'APC, la cité 1980 logements à Ouled Chbel devant le siège de l'APC, et la cité 3216 logements de l'annexe de l'APC de Tessala El Merdja, le siège de l'APC ainsi que la rue Sidi Abbad et les cités 1310 logements et 937 logements.

Une autre ligne a également été programmée à Bab El Oued et à la Casbah à partir du stade Ferhani, et à Oued Koriche devant le siège de l'APC et de Bologhine devant le stade Omar Hammadi.

A Rais Hamidou, une ligne est prévue de la place 5 juillet, ainsi que d'autres lignes programmées à partir de Sidi M'hamed au niveau de la rue Aissat Idir ainsi que d'Alger centre et d'El Mouradia et El Madania depuis le siège de l'APC, selon l'ETUSA.