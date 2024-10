Maroc: Le Président français échange à Rabat avec de jeunes talents marocains de jeux vidéo et de l'E-sport

Rabat — Le Président français, Emmanuel Macron, a eu, mardi au parvis de l'Université internationale de Rabat (UIR), des échanges avec de jeunes talents marocains qui ont brillé dans les domaines des jeux vidéo et de l'E-sport.

Ces échanges, tenus à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ont été l'occasion pour M. Macron de suivre des explications fournies par des représentants de startups spécialisées dans les jeux vidéo.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, et des membres de la délégation accompagnant le chef de l'Etat français, a offert l'opportunité de découvrir des métiers aussi diversifiés que la programmation de jeux vidéo, la mécanique y afférente et la conception de la mécanique de jeux, ainsi que l'expérience utilisateur.

Le Président français, qui a interagi positivement avec l'expérience des jeunes talents marocains, ambitieux d'aller plus loin dans ce domaine, a tenu à remercier les initiateurs de cet événement, tout en soulignant que l'objectif est de pouvoir mettre en lumière les compétences marocaines.

M. Macron a relevé, à cette occasion, que cet échange a permis de découvrir le domaine de jeux vidéo et de l'e-sport au Maroc, soulignant que cela constitue continuum aux industries culturelles, créatives et sportives et de l'ensemble des métiers de l'événementiel.

Et de rappeler que la France s'est lancée ces dernières années dans le développement de l'e-sport en s'appuyant sur un écosystème englobant les jeux vidéo et la programmation, un croisement de la technologie, de l'innovation et de l'esprit artistique.

"Je trouve ici la même vitalité qu'en France avec une jeunesse désirant de découvrir et d'aller outre les sentiers tracés", a-t-il dit.

Les nouveaux événements engendrés par ce domaine se démarquent par "leur hybridation à toutes les étages du sport, les jeux vidéo, la créativité, le codage, l'événementiel, entre autres", s'est-il félicité, notant que les jeunes talents de ce domaine arrivent à former des communautés qui créent ensemble des univers, des évènements et des émotions positives.

M. Macron a saisi cette occasion pour faire part de son encouragement aux jeunes embrassant ces nouveaux métiers prometteurs qui sont, selon lui, très exigeants.

Il y a un avenir et d'énormes potentialités dans ces métiers, a tenu à rappeler M. Macron, relevant qu'on va œuvrer "à vos côtés pour que le Maroc puisse accueillir des évènements planétaires dans ce domaine".