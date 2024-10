Maroc: M. Abdeltif Loudyi et le Général de Corps d'Armée Mohammed Berrid s'entretiennent avec le ministre français des Armées et des Anciens combattants

Rabat — En exécution des Très Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale, et le Général de Corps d'Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, ont reçu, mardi au siège de cette Administration, M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants de la République Française, accompagné de son conseiller diplomatique et du Capitaine de Vaisseau, Attaché de Défense près l'Ambassade de France à Rabat.

Au cours de leur discussion, l'entretien a porté sur les voies et les moyens pour s'inscrire dans la nouvelle ère des relations fortes entre le Maroc et la France, du Partenariat d'exception renforcé et de la Feuille de Route stratégique pour les années à venir, lancée par la Déclaration signée par les deux illustres Chefs d'Etats, indique un communiqué de l'Administration de la Défense Nationale.

Le ministre français a saisi cette occasion pour mettre en exergue le rôle important joué par le Royaume du Maroc sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en tant qu'acteur et médiateur efficace en faveur de la stabilité et de la paix au niveau du continent africain et de son voisinage euro-méditerranéen.

Dans ce sillage, la partie marocaine a mis en relief l'engagement constant et la stratégie adoptée par le Royaume et dictés par la Vision Clairvoyante de Sa Majesté le Roi, Que Dieu Le Glorifie, en matière de gestion des défis sécuritaires, avec un impact positif sur notre voisinage africain et européen.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont manifesté l'ambition et la volonté communes de consolider et développer davantage la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, conclut le communiqué.