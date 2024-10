Maroc: France - Des perspectives de coopération 'prometteuses' (Président du MEDEF)

Rabat — Les perspectives de coopération entre le Maroc et la France sont "prometteuses" et couvrent divers domaines stratégiques, a affirmé, mardi à Rabat, le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Patrick Martin.

"Le climat de coopération, déjà existant entre les deux pays, se renforce et se dynamise davantage, constituant à la fois un aboutissement et un échange fructueux", a précisé M. Martin lors de la rencontre entrepreneuriale Maroc-France consacrée aux secteurs d'avenir.

Il a également mis en avant l'importance de renforcer cette collaboration, notamment par le biais de partenariats public-privé dans plusieurs domaines, afin d'accélérer les échanges et de promouvoir une dynamique économique bénéfique aux deux nations.

"C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de collaborer avec nos amis marocains dans une démarche d'ambitions partagées et d'objectifs élevés", a-t-il dit.

Pour sa part, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a salué ce partenariat historique entre le Maroc et la France, rappelant les récentes signatures d'accords qui renforcent davantage cette coopération.

M. Alj a, dans ce sens, évoqué le potentiel prometteur dans le domaine de l'énergie, notamment l'hydrogène vert et les technologies, mettant en avant les avancées du Maroc dans des secteurs comme l'aviation et le ferroviaire.

%

Et de poursuivre qu'il est nécessaire d'adopter une démarche de "co-investissement" pour explorer les opportunités en Afrique et favoriser des échanges profitables et des projets d'avenir communs.

De son côté, Mohamed El Kettani, co-président du Club des chefs d'entreprises France-Maroc, a mis l'accent sur le potentiel immense qu'offre cette coopération, fondée sur des visions stratégiques communes et des objectifs d'avenir axés sur la transition énergétique, l'innovation et l'implication de la jeunesse.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, se distingue par son potentiel de développement dans les énergies renouvelables, avec des ressources éoliennes et solaires parmi les plus importantes au monde.

"Ce potentiel, peut non seulement répondre aux défis locaux mais aussi servir de modèle pour d'autres pays africains", a-t-il dit.

Dans la même veine, le co-Président du Club des chefs d'entreprises France-Maroc, Ross McInnes, a mis en relief l'évolution de la coopération économique entre les deux pays, soulignant les atouts du Maroc pour les entreprises françaises, notamment sa position géographique, sa proximité culturelle, sa résilience et stabilité économique.

Coorganisée par la CGEM et le MEDEF, via le Club des Chefs d'Entreprises France-Maroc, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte de la visite d'État du Président de la République Française, S.E.M. Emmanuel Macron, sur invitation de SM le Roi Mohammed VI, qui incarne pour les deux Pays, le renforcement de liens historiques et la projection résolue vers un futur commun, ambitieux et audacieux.