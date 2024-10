Algérie: Constantine - Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs inspecte et inaugure plusieurs structures relevant de son secteur

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, qui a effectué une visite de travail, mardi dans la wilaya de Constantine, a inspecté, inauguré et lancé plusieurs structures relevant de son secteur.

Le ministre avait entamé sa visite, inscrite dans le cadre du programme de célébration du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, par la pose symbolique de la première pierre d'un nouveau siège de la direction des affaires religieuses à l'unité de voisinage (UV) n 1, dans la circonscription administrative d'Ali-Mendjeli (commune d'El Khroub).

Devant être réalisée sur une superficie de 1.400 m2, moyennant une première enveloppe financière de 320 millions de dinars, cette structure, pourvue d'un logement d'astreinte, devrait être livrée au bout d'un délai de 18 mois, a-t-on indiqué.

Le ministre a insisté sur la nécessité de respecter le délai contractuellement imparti afin de permettre à cet équipement de constituer "un apport qualitatif au secteur et à la wilaya", d'autant, a-t-il souligné, que la nouvelle ville Ali-Mendjeli est un "pôle administratif par excellence", saluant, au passage "le rôle des autorités locales dans la conduite du développement de la wilaya".

Visitant, toujours à Ali-Mendjeli, le Centre culturel islamique, M. Belmehdi a loué la beauté de cet édifice, dont le style architectural et le design intérieur combinent des éléments islamiques traditionnels avec des styles modernes et contemporains, ce qui représente "un symbole de la diversité culturelle et de l'histoire ancienne de la ville".

Le ministre a suggéré, in situ, la création d'un espace numérique dans le hall du centre pour permettre aux internautes d'y accéder virtuellement, et proposé d'enrichir la bibliothèque, qui comprend déjà 174 titres, par d'autres ouvrages, revues et publications qui pourraient être mis à la disposition du centre par l'université Emir-Abdelkader des sciences islamiques et le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit.

Le ministre a inauguré, au cours de sa visite, les mosquées "El Akhdar" et "Rebaïne Cherif" qui ont fait l'objet d'une opération de réhabilitation au cœur de la vieille ville de Constantine.

M. Belmehdi a ensuite assisté, aux côtés du président du Haut Conseil islamique (HCI), Mebrouk Zidelkhir, du recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, du wali de Constantine et des autorités civiles et militaires, à une cérémonie marquant le 40ème anniversaire de la fondation de l'université Emir-Abdelkader (octobre 1984), ainsi qu'à l'ouverture d'un séminaire national intitulé "Valeurs de la Révolution algérienne, de la libération au rayonnement mondial".