Afrique de l'Ouest: BRVM - Faible progression de 2,423 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 29 octobre 2024.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 29 octobre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une faible progression de 2,423 milliards FCFA contrairement aux séances précédentes.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est établie à 9660,230 milliards FCFA contre 9 584,616 milliards le vendredi 25 octobre 2024.

Cette faible évolution est consécutive à celle des indices notamment le BRVM Composite. Celui-ci a en effet légèrement progressé de 0,03% à 269,07 points contre 269,00 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une légère hausse de 0,19% à 133,69 points contre 133,44 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une vigoureuse progression de 0,89% à 113,64 points contre 112,64 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle s'est établie à 10 480,576 milliards FCFA contre 10 507,819 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 27,243 milliards.

Concernant la valeur des transactions, elle est redescendue à 1,015 milliard FCFA contre 7,059 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 2 150 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 7 625 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,01% à 840 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,00% à 4 120 FCFA) et BOA Benin (plus 2,33% à 4 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,76% à 15 550 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,99% à 650 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 4 550 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 1,90% à 7 750 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (moins 1,32% à 10 800 FCFA).