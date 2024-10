Sénégal: Kaolack - Projet de suspension du marché de l'exportation de l'arachide - Les opérateurs crient au scandale

Les opérateurs exportateurs de l'arachide réunis autour du collectif des opérateurs exportateurs de graines d'arachide sont dans tous leurs états.

Mobilisés hier, lundi 28 octobre, en assemblée extraordinaire à Kaolack, ces opérateurs et producteurs comprennent mal la prise d'une telle mesure pour arrêter un marché, le plus grand du système de commercialisation de l'arachide au Sénégal durant ces deux dernières décennies. Pour eux, la mesure va non seulement priver des milliers de jeunes du pays et de la sous-région d'un emploi mais elle ira réduire lamentablement la valeur ajoutée du produit et ajourner toutes les accords commerciaux avec certains pays comme la Chine dans le secteur spécifique de l'arachide.

Et comme indiqué hier, lundi, par les opérateurs et producteurs, cette décision de l'État est aussi un prétexte pour réduire sensiblement le prix au producteur et les 300 mille âmes qui s'activent dans la filière de l'exportation pourraient connaître une mévente nationale dans la commercialisation, en marge des prévisions d'absorption des entreprises huilières en matière première.

L'État qui arrivait à injecter chaque année une enveloppe de 10 à 15 milliards sera le grand perdant car il ne pourra nullement garantir une bonne commercialisation. La question que bon nombre d'opérateurs et producteurs se posent est dès lors de savoir comment un arrêté ministériel pourrait primer sur le décret présidentiel du 15 Janvier 2010 qui ouvrait le marché et donnait liberté à la commercialisation de l'arachide. En tout cas, quoi qu'il puisse arriver, ces acteurs de la filière arachide se disent être dans toutes leurs gardes comme ils renouvellent leur disponibilité à toute négociation car estimant que rien qui concerne la filière ne peut se faire sans leur expertise.