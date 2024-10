Madagascar: Tourisme dans le Boeny - Priorité sur la lutte contre l'informel

La deuxième édition du Salon des acteurs économiques de Mahajanga (SAEM) était l'occasion pour la ministre Dewa de rencontrer les opérateurs économiques de Mahajanga, à l'hôtel Baobab Tree.

La rencontre entre la ministre du Tourisme et de l'Artisanant, Viviane Dewa, et les opérateurs économiques de Mahajanga, samedi dernier, visait à renforcer la compétitivité de la destination auprès des visiteurs. Les discussions entre les deux parties étaient orientées sur les défis liés aux établissements hôteliers informels, un enjeu majeur pour les opérateurs touristiques locaux. « La lutte contre l'informel est l'un des axes prioritaires du ministère, et des mesures concrètes seront déployées pour y remédier, en particulier à Mahajanga», a promis la ministre.

On sait que le secteur informel est en recrudescence, surtout en période de grandes vacances. Les maisons et établissements non agréés comblent l'insuffisance au niveau des infrastructures. La capacité d'accueil à Mahajanga ne peut pas répondre aux besoins durant la haute saison.

L'amélioration de la connectivité de Mahajanga a également été discutée, tant sur le plan aérien, routier, maritime que fluvial. Le renforcement de ces infrastructures permettrait non seulement de faciliter l'accès des visiteurs, mais aussi de diversifier les options de transport vers et dans la région. Le potentiel de développement de l'infrastructure portuaire de Mahajanga, ville d'accueil de paquebots de croisière, a également suscité de nombreux échanges.

Connectivité

Présent à cette réunion, Philippe Murcia, un spécialiste des croisières, a partagé son expertise pour optimiser les infrastructures portuaires, en particulier en améliorant le ponton. « Cela permettrait d'accueillir des navires de plus grande capacité, renforçant ainsi l'attractivité de Mahajanga en tant que destination prisée des croisiéristes », a souligné l'expert.

Cette rencontre a soulevé les doutes et inquiétudes des opérateurs touristiques de Mahajanga face à la conjoncture actuelle, notamment concernant la connectivité routière, l'informel et le problème de la Jirama. Rappelons que lors de la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du SAEM, la ministre Viviane Dewa a souligné l'importance du transport pour le développement du tourisme et de l'économie locale.

Elle a également évoqué la collaboration étroite entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère des Transports et de la Météorologie, visant à améliorer continuellement la connectivité aérienne, ainsi que les transports terrestres et maritimes.

En parallèle, elle a lancé un appel à la population de Mahajanga face à la menace des feux de brousse qui ravagent les forêts de la région. Elle les a encouragés à s'engager dans des actions de reboisement et de restauration forestière, tout en insistant sur la lutte contre ces incendies. Elle a également invité les habitants à adopter l'utilisation du charbon écologique.