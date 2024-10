Madagascar: Rugby/W XV3 - Les Ladies Makis soutenues par World Rugby

Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, entouré de deux de ses collaborateurs, a réuni la presse hier au siège de Malagasy Rugby, à Andohatapenaka. C'était une occasion pour le président de Malagasy Rugby de faire un bilan de l'aventure à Dubaï.

« Pour certains, les phases qualificatives de la Coupe du monde 2025, jouées à Dubaï, sont considérées comme un échec. Je partage cet avis concernant le résultat immédiat notamment avec trois défaites, dont une particulièrement sévère contre l'Espagne. D'un autre côté, et pour l'avenir du rugby féminin à Madagascar, notre participation à la WXV3 comporte un aspect positif car le rugby féminin malgache bénéficiera de l'appui de World Rugby pour son développement », confie Marcel Rakotomalala.

Le président de Malagasy Rugby a reconnu la supériorité des Espagnoles sur tous les plans. Ces dernières ont toutes joué en tant que professionnelles, contrairement aux Ladies Makis qui disputaient pour la première fois une phase qualificative pour la Coupe du monde.

Concernant les critiques du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, qui a pointé du doigt les résultats des Ladies Makis en arguant qu'il ne faudrait plus participer en raison de l'absence de résultats et des coûts engagés, Marcel Rakotomalala nie catégoriquement cette affirmation car « Malagasy Rugby n'a reçu aucune aide du ministère de la Jeunesse et des Sports jusqu'à ce jour. C'est grâce au soutien des sponsors et à l'engagement des dirigeants que le déplacement à Dubaï a été possible.

Avec ou sans l'aide du MJS, les deux équipes nationales (rugby à VII dames et XV hommes) honoreront les rendez-vous africains prévus au mois de novembre. Que chacun reste à sa place et doit agir en tant que responsable. Comment peut-on développer le sport et les athlètes malgaches s'ils sont confinés sans participer à des compétitions internationales ? », termine-t-il.

Et Marcel Rakotomalala de préciser : « Grâce à notre participation à la WXV3, le rugby féminin malgache figure parmi les neuf pays qui bénéficieront de l'aide de World Rugby. En voyant le style de jeu des Ladies Makis, les Samoa et les Fidji nous ont invités à jouer des matchs en tant que sparring-partner, ce qui constitue déjà un avantage significatif ».