Madagascar: Grand tournoi d'Antananarivo II - AS Sainte Anne vise un doublé

Les quarts de finale du Grand Tournoi d'Antananarivo auront lieu ce week-end à Iavoloha. Quatre équipes révélations défieront quatre autres de la Pure Play Football League.

Huit équipes se ruent pour décrocher la prime colossale de 20 millions d'ariary. Place ce week-end aux quarts de finale de la deuxième édition du Grand Tournoi d'Antananarivo. Initialement prévus ce mardi, les quarts sont repoussés de quatre jours. Quatre équipes de la Pure Play Football League, notamment Ajesaia de Bongolava, AS Fanalamanga d'Alaotra-Mangoro, Cosfa et CFFA d'Analamanga, ont obtenu leur qualification à l'issue de la phase de groupes, qui a pris fin ce week-end.

Quatre autres équipes, en l'occurrence la fusion AS Avenir-Sainte Anne, champion de Madagascar en titre D2, et sa deuxième formation, AS Sainte Anne Espoir, ainsi qu'un club D1 d'Analamanga, FC Valence, et l'équipe Espoir du Disciples FC de Vakinankaratra, complètent la liste au Final 8.

Le club de l'AS Sainte Anne a réalisé un parcours impressionnant durant la phase de poules et souhaite poursuivre dans ce sens. Leader du groupe C, Avenir Sainte Anne jouera contre l'AS Fanalamanga samedi à 14 h 30 à Iavoloha. AS Sainte Anne Espoir, qui avait surpris d'entrée en phase éliminatoire Elgeco Plus, vainqueur de la coupe de Madagascar, affrontera quant à elle, Cosfa dimanche à midi.

Défi

Les quarts de finale seront donc des duels entre équipes élites et révélations. « Cosfa a un jeu agressif et très physique, et nous avons travaillé une stratégie pour l'affronter. Quant à l'autre quart, nous avons aussi l'habitude de jouer en amical contre AS Fanalamanga. Nous connaissons bien son effectif. Nous n'avons rien à craindre », souligne le coach de l'AS Sainte Anne, SalohiniainaRakotonjanahary. « Nous sommes prêts bien avant le début de ce tournoi. Les joueurs se sentent confiants après le bilan positif de la phase de groupes. Ils ont le moral à bloc, ils sont prêts physiquement et moralement », confie le premier responsable technique du club.

Après son élimination de justesse en phase de groupes, Disciples FC, champion de Madagascar en titre et vainqueur de la première édition du GTA, n'aura plus que son équipe Espoir pour poursuivre l'aventure. Ce club affrontera dimanche à midi les Militaires. Et en ouverture samedi à midi, Ajesaia sera opposé à FC Valence. De grosses pointures comme Disciples FC, Elgeco Plus, Uscafoot, ou encore FC Rouge ont quitté précocement le tournoi.

Calendrier quarts de finale

Samedi 2 novembre :

12 h 30 : Ajesaia - FC Valence14 h 30 : AS Fanalamanga - AS Avenir Sainte Anne

Dimanche 3 novembre :

12 h 30 : Cosfa - Sainte Anne Espoir14 h 30 : CFFA - Disciples EspoirSerge Rasanda