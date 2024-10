Togo: Eau, hygiène et assainissement - Haho se développe

Dans le cadre d'un vaste projet financé par l'Union européenne, plus de 24 500 habitants de la préfecture de Haho, située dans la région des plateaux, ont bénéficié d'un accès à l'eau potable au cours des trois dernières années.

L'UE a investi plus de 1,1 milliard de Fcfa pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures essentielles, telles que des forages, des latrines et d'autres équipements de base.

Ces efforts visent à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, deux piliers essentiels pour le bien-être et la santé des populations.

À ce jour, 4 500 personnes bénéficient directement des nouvelles infrastructures d'assainissement, tandis que 21 000 autres profitent des latrines mises à disposition dans les écoles. Ces installations jouent un rôle crucial pour promouvoir l'hygiène et réduire les risques de maladies liées à l'insalubrité.

Outre l'amélioration des infrastructures, ce projet a également un volet social important. En effet, 334 actes de naissance et 10 013 jugements supplétifs ont été délivrés, permettant aux citoyens de régulariser leur état civil et de bénéficier de leurs droits. Ces démarches sont essentielles pour garantir une citoyenneté pleine et entière aux habitants de la préfecture.

Par ailleurs, près de 2 100 personnes, majoritairement des femmes et des jeunes, ont suivi des cours d'alphabétisation. Ces programmes d'éducation visent à promouvoir l'autonomie des bénéficiaires, en leur offrant les compétences de base nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie et s'intégrer plus facilement dans le tissu économique local.

Ce projet, financé à hauteur de 2,2 milliards par l'Union européenne, poursuit des objectifs ambitieux. Au-delà de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, il s'attache également à renforcer la gouvernance locale et à promouvoir une approche participative et inclusive, en impliquant activement les citoyens dans la gestion des ressources et des infrastructures.

L'initiative vise à impacter 311 000 personnes en plaçant l'autonomisation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées au coeur de ses actions. Elle adopte une approche globale qui conjugue accès aux services de base, soutien aux services juridiques, et promotion de l'hygiène et de l'assainissement.

Le projet, qui s'étend de 2021 à 2025, enregistre un taux de réalisation de 58 % après 43 mois, sur une durée totale de 60 mois.

La coordination du projet se montre confiante quant à l'atteinte des objectifs d'ici à 2025, avec une modernisation progressive des infrastructures d'eau et une gouvernance améliorée dans les quatre communes de la préfecture de Haho.

Ce projet constitue un exemple concret de l'impact des financements internationaux pour le développement local et durable.

L'Union européenne, en investissant dans des secteurs essentiels tels que l'eau, l'assainissement, l'éducation et l'autonomisation des populations, contribue significativement à améliorer la qualité de vie des habitants de la préfecture de Haho.