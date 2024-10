Madagascar: Formation en langue chinoise - Des employés s'initient au mandarin

Soixante-six employés de l'entreprise chinoise KDC, spécialisée dans le textile à Antananarivo, ont débuté hier une formation intensive en langue et culture chinoise. Cette formation de huit semaines, financée par le Fonds malgache de Formation professionnelle (FMFP), marque une initiative visant à renforcer la communication interculturelle dans l'entreprise.

Une formation dispensée par l'Institut Confucius

Cette formation, dispensée par les enseignants de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo, couvre les niveaux HSK 1 et HSK 2. Les participants apprendront plus de 450 mots de vocabulaire en mandarin. « La société KDC, qui emploie plus de deux mille personnes, voit dans cette formation un moyen d'améliorer la communication interne et le travail en équipe. C'est une opportunité rare pour nos employés de se former dans une langue qu'ils entendent au quotidien à travers les équipes chinoises », explique une responsable de l'entreprise.

Découverte de la culture chinoise

En plus de l'apprentissage linguistique, cette formation introduit les employés à la culture chinoise. « Apprendre le mandarin exige patience et persévérance, mais chaque mot appris les rapproche d'une langue parlée par un milliard de personnes dans le monde », souligne la responsable. Wei Zuqin, directeur chinois de l'Institut Confucius, ajoute : « En plus des compétences linguistiques, la découverte de la culture chinoise renforcera l'engagement et l'ouverture d'esprit des employés, tout en leur donnant des perspectives plus larges, tant professionnelles que personnelles ».

Une initiative stratégique pour l'entreprise

La maîtrise du mandarin chez les employés de KDC représente un avantage stratégique pour l'entreprise. Cette initiative permet de répondre aux défis de communication quotidienne entre les équipes locales et les équipes chinoises, tout en améliorant la cohésion interne.