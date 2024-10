Madagascar: Judo/Interclub Analamanga - Red carton chez les jeunes

Les jeunes judokas du club Red ont dominé la compétition interclub de Toussaint, samedi, au Cercle messe à Soanierana. Cet événement, organisé par la ligue d'Analamanga de judo, entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du judo, le 28 octobre. Le tournoi a été nettement dominé par le club Red, qui a raflé neuf médailles d'or. Ce club s'est hissé sur la plus haute marche du podium devant Hakudokan, Cosfa et JCEA en combat par équipe dans la catégorie des cadets.

Red a engrangé huit autres métaux précieux en combat individuel. Le club s'offre quatre médailles d'or chez les poussins, signées Itel (-21 kg), Tsanta (-27 kg), Filamatra (-33 kg) et David (plus de 33 kg). Daniel et Faniah ajoutent deux de plus, respectivement dans la catégorie des plus de 39 kg benjamins et les -20 kg benjamines. Les deux autres sacres ont été remportés chez les minimes par Félicien dans la catégorie -40 kg garçons et Harena (-36 kg filles).

Le club Hakudokan se trouve en seconde position du tableau des médailles en arrachant cinq d'or, devant l'Uscaj qui en a obtenu quatre. Cinq clubs de la capitale ont participé à la compétition, en l'occurrence Red, Cosfa, Hakudokan, JCEA et Uscaj.