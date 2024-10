Madagascar: Océan indien - Nouvelle dynamique pour les échanges commerciaux

La Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar s'associe au Carrefour des Entrepreneurs de l'océan Indien, pour relancer les échanges commerciaux et soutenir les entreprises locales durant un partenariat de deux ans.

Un partenariat bien ficelé. Dans un effort de redynamisation des échanges et pour soutenir le développement économique régional, la Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar et le Carrefour des Entrepreneurs de l'océan Indien ont scellé un partenariat de deux ans. Un coup de tonus pour relancer les investissements et l'entrepreneuriat à l'échelle régionale. Un appui essentiel aux entreprises de la région. «Le partenariat vise à dynamiser les échanges commerciaux et à encourager les initiatives d'investissement au sein des îles de la région. En mettant en commun leurs réseaux et leur expertise, la CCIFM et le Carrefour des Entrepreneurs souhaitent offrir un soutien renforcé aux entreprises locales, notamment en facilitant la création d'opportunités d'affaires et en développant des projets de partenariat régionaux», indique Johanne Raharinosy, présidente de la CCIFM.

Selon les deux entités qui ont signé cet accord la semaine dernière, lors d'une cérémonie au Motel Anosy, ce partenariat stratégique est motivé par la volonté de renforcer l'économie régionale et de soutenir les entreprises dans leur développement.

«Pour Madagascar, cet accord représente une opportunité de favoriser la croissance des entreprises locales et d'encourager les investissements étrangers. En collaborant étroitement, la CCIFM et le Carrefour des Entrepreneurs espèrent faciliter les échanges commerciaux avec des partenaires régionaux comme les îles de la Réunion, Maurice et les Comores, tout en créant un environnement propice pour que les entrepreneurs partagent leurs expériences et connaissances», fait savoir pour sa part Xavier Desplanques, président du Carrefour des Entrepreneurs. Pendant les deux ans, les deux organisations s'engagent à organiser des événements et à accompagner les entreprises membres dans leurs initiatives.

Appui personnalisé

Outre le fait de promouvoir les échanges économiques, la CCIFM et le Carrefour des Entrepreneurs prévoient d'organiser des formations professionnelles et des événements internationaux adaptés aux besoins des entreprises membres. «En encourageant la mise en réseau et en offrant un appui personnalisé, ce partenariat vise à donner aux entreprises malgaches et aux entrepreneurs de l'océan Indien les moyens de se développer et de prospérer», expliquent les signataires de ce partenariat. Une opportunité pour les entreprises, surtout à Madagascar, avec la conjoncture actuelle. Ensemble, ces deux organisations collaborent pour stimuler les échanges économiques entre Madagascar et les autres îles de l'océan Indien.