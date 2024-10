Afrique: Motocross/Championnat d'Afrique - Jeremy et Leung Yen sacrés en MX125 par équipe

Les jeunes pilotes malgaches ont excellé à leur deuxième participation au championnat d'Afrique de moto cross par équipe. Le MX Of African Nations 2024 s'est déroulé à Marrakech.

Exploit historique. À leur deuxième participation, les porte-drapeaux malgaches ont brillé au championnat d'Afrique des nations de moto cross par équipe. Le MX Of African Nations version 2024 s'est déroulé samedi et dimanche à Marrakech, au Maroc. Le duo Jeremy Rakotoarimanana, âgé de 15 ans, champion national en 85 cc en 2023, et Sincère Leung Yen, 14 ans, s'est hissé sur la plus haute marche du podium dans la catégorie MX 125 cc. Crédités de 76 points à l'issue des

trois manches, les deux pilotes de la Grande Île ont devancé de justesse, d'une longueur d'avance, l'équipe marocaine, qui compte 75 points. Une équipe sud-africaine complète le podium avec 60 points.

Classé troisième l'an passé, Madagascar grimpe d'une marche et se trouve à la deuxième marche du podium dans la catégorie MX2 avec un cumul de 71 points, derrière le Maroc (84 points), pays hôte, et devant l'Ouganda (60 points). L'équipe malgache a été composée de Miaro Tsirava Razafimahefa, quadruple champion de Madagascar de sa catégorie, Ryan Kentin Sikina et Andy Andrianirina.

Nette progression

L'équipe malgache, formée par Guillaume Tsiranana Besson et Darwin Ranja Nomenjanahary, âgés tous les deux de 13 ans, termine au pied du podium dans la catégorie MX Lite. L'Afrique du Sud a remporté la médaille d'or. Celle d'argent est revenue au Maroc et l'Ouganda complète le podium. Madagascar, représenté par trois jeunes pilotes, en l'occurrence Thomas Ramanantsoa (11 ans), Ethan Iloniaina Rajaonah et Samuel Vallon (10 ans), finit à la cinquième place dans la catégorie 65 cc.

L'Ouganda caracole en tête, devant l'Afrique du Sud, le Kenya et le Zimbabwe. Madagascar a été représenté par dix pilotes au sommet africain par équipe au Maroc. Huit d'entre eux ont déjà participé au Motocross of African Nations à Cape Town l'an passé, au mois d'août.

Miaro Razafimahefa et Kentin Sikina terminaient troisième et avaient remporté la médaille de bronze dans la catégorie 125 cc à leur toute première participation.