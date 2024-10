Cote d'Ivoire: 'Djeneba Djaba' dépasse 1 million de vues - Françoise Remarck félicite Debordo Leekunfa et encourage la solidarité artistique

La ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Françoise Remarck, a récemment réagi à l'exploit musical de l'artiste Debordo Leekunfa, dont le clip Djeneba Djaba a dépassé le million de vues en seulement six heures. Un clip officiellement mis en ligne sur Youtube le 25 octobre 2024. Depuis l'étranger, où elle est en mission, la ministre n'a pas caché son enthousiasme face à cet accueil exceptionnel.

« Mon cher Debordo Leekunfa, j'attendais ton clip et t'avais laissé un gentil message sur ma page. N'est-ce pas Willy Dumbo ! Je me réveille hors du pays en mission et je vois ce chiffre s'égrener... 1 000 000 de vues en 6h !!! "Djeneba_Djaba" est partout, partout, partout ! », s'est réjouie Françoise Remarck dans un message partagé sur ses réseaux sociaux.

La ministre a également souligné l'importance de la solidarité qui s'est créée autour de l'artiste, tout en encourageant cet élan pour toutes les formes d'expressions artistiques du pays. « Je me réjouis également de cette solidarité autour de toi, solidarité que j'encourage de tous mes voeux pour toutes nos expressions artistiques », a-t-elle ajouté.

Faisant preuve d'humour, la ministre a remarqué sa propre apparition dans le clip de Debordo Leekunfa, tout en saluant le succès fulgurant de la chanson et espérant de nouveaux records à venir. « Tiens je suis dans ton clip ! "Djeneba_djaba challenge" ! En route pour d'autres millions et d'autres succès ! », a-t-elle déclaré, avant de rappeler que la créativité ivoirienne contribue au rayonnement international du pays.

Françoise Remarck n'a pas manqué d'étendre ses encouragements à d'autres artistes ivoiriens et collaborations musicales en pleine ascension. Elle a notamment adressé un clin d'oeil à Suspect 95 pour son featuring avec Roseline Layo, ainsi qu'à Apoutchou National et Innoss'B. « On crée quand on veut, où on veut et avec qui on veut ! "Le mouvement Ivoire" est en marche ! », a-t-elle affirmé.

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck a souhaité à tous un excellent week-end, tout en réaffirmant son soutien indéfectible à la culture ivoirienne.

Voir le clip sur Youtube : https://bfan.link/djeneba-djaba