Tunisie: La Kasbah - Conseil ministériel - Accélérer la réalisation des projets et stimuler l'investissement

Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé hier, mardi 29 octobre, au Palais du gouvernement à La Kasbah, un Conseil ministériel consacré aux mesures et propositions visant à accélérer la réalisation des projets publics et à encourager l'investissement privé.

Le Chef du gouvernement a souligné, en ouverture du Conseil, l'importance de renforcer la dynamique de l'investissement public et de stimuler l'investissement dans le secteur privé comme levier essentiel pour relancer l'économie nationale, parallèlement aux efforts continus du gouvernement pour mettre en oeuvre les recommandations du Président de la République. Des recommandations qui visent la simplification et la numérisation des procédures ainsi que la nécessité de réviser le cadre réglementaire des marchés publics selon des critères d'efficacité, de faisabilité, de transparence et de respect du principe de concurrence.

Maddouri a également insisté sur la nécessité d'améliorer la gouvernance de la performance institutionnelle intervenant dans le domaine de l'investissement et de son efficacité, afin d'accélérer le rythme de réalisation des projets et de surmonter les problèmes et difficultés empêchant leur exécution dans les délais fixés. Il a également souligné l'importance de la coopération entre toutes les structures publiques pour rompre avec les approches sectorielles traditionnelles et élaborer des méthodologies et solutions innovantes permettant de dépasser les divers obstacles procéduraux et techniques, ainsi que de préparer un cadre juridique global pour stimuler l'initiative économique, établissant un environnement des affaires attractif.

%

Le Conseil a approuvé également une série de mesures et de dispositions visant à résoudre les problèmes en adoptant les meilleures pratiques et méthodes permettant de préserver le tissu institutionnel national et la compétitivité des acteurs économiques. Il a également approuvé un ensemble de mesures pratiques pour surmonter les difficultés procédurales, techniques et foncières permettant d'accélérer la réalisation des projets publics et privés, de réduire la charge pour les opérateurs économiques et de stimuler l'investissement.

Le Conseil a adopté une orientation globale visant à accroître l'efficacité de la gestion des financements externes destinés aux projets publics.